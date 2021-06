Ice, Ice, Baby! Kenwood Eiscremebereiter KAX71.000WH ab Anfang Juli erhältlich

Gute Nachrichten für alle Fans von selbstgemachtem Eis – Kenwood bringt zur heißesten Zeit des Jahres mit dem Kenwood Eiscremebereiter KAX71.000WH den Flair von Italien zu euch nach Hause. Mit dem Eiscremebereiter lassen sich einfach und bequem wunderbare Creme-Eis- oder Sorbet-Kreationen zaubern. Der Eiscremebereiter besteht aus einem Rührwerk und einer Gefrierschüssel, in der die noch flüssige Eiscrememasse während des Rührvorganges gefroren wird. Mit dem neuen und verbesserten Rührelement wird das Eis noch schneller gefroren und die Bildung von Eiskristallen reduziert

Dank der großen Rührschüssel kann mit dem neuen Modell bis zu 1 Liter Eiscreme, Sorbet oder Frozen Joghurt gerührt werden. Einfach die Gefrierschüssel im Tiefkühler ordentlich durchkühlen lassen und in weiterer Folge damit jede Eiskreation herstellen, auf die man gerade Lust hat. Einfach Zutaten in den Eiscremebereiter geben und innerhalb kürzester Zeit frische, selbstgemachte Eiscreme genießen. Besonders praktisch: Dank des kompakten Designs passt die Schüssel des Eiscremebereiters in die meisten handelsüblichen Gefrierschränke. So steht dem puren eisgekühlten Genuss nichts mehr im Weg!

Der neue Eiscremebereiter ist ab Anfang Juli im Handel sowie im Kenwood Online-Shop für 109,99 Euro (UVP inkl. USt) erhältlich. Weitere Informationen zu den Kenwood-Produkten findet ihr auf der offiziellen Webseite.