I Am Not Okay With This Teaser macht Lust auf den Serien-Start

Gute Nachrichten für Fans von Stranger Things und The End of the F***ing World – Netflix bringt in wenigen Tagen mit I Am Not Okay With This eine neue Serie von den Produzenten dieser beiden Erfolgsserien an den Start. Wir haben den ersten Teaser für euch. Worum geht’s? Liebes Tagebuch, weshalb ist alles immer so kompliziert? Syd hat mit der Highschool, Familiendramen und unerwiderten Gefühlen für ihre beste Freundin zu kämpfen. Nebenbei muss sie ihre aufkeimenden Superkräfte in Schach halten. I Am Not Okay With This Teaser Trailer