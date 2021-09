Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung Welle 2 startet am 29.10

In der Nacht auf heute wurde bei einer weiteren Nintendo Direct die Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Erweiterungspass Welle 2 vorgestellt. Die zusätzlichen DLC-Inhalte für das Musou-Game erscheinen auf der Nintendo Switch am 29. Oktober 2021. Im folgenden Beitrag haben wir die Infos zur Ankündigung für euch zusammengefasst.

Das erwartet euch in Hyrule ab dem 29. Oktober

In Hyrule gibt es immer einen Moblin zu verkloppen! Falls ihr die Schlachtfelder im Hauptspiel von Koei Tecmo bereits alle leergefegt habt, bekommt ihr mit der sogenannten Welle 2 schonbald wieder Nachschub an Standard-Mobs. In gut einem Monat dürfen sich Action-Fans auf neue Herausforderungen im Hyrule von vor 100 Jahren freuen! Diesmal lockt uns Nintendo mit einem neuen spielbaren Charakter-Duo, zusätzlichen Schlachten und einer emotionalen Handlung.

Spieler:innen verteidigen Hyrule nun auch in der Rolle des schrulligen Teams Purah & Robelo – einem altbekannten Gespann für jeden, der The Legend of Zelda: Breath of the Wild ausführlich erkundet hat. Mithilfe antiker Technologie stellen wir uns den zahlreichen Feinden entgegen. Darüber hinaus erleben wir, wie die Arena, das legendäre Dorf Kakariko und andere Orte 100 Jahre vor den Geschehnissen von Breath of the Wild aussahen. Während der Kampf um Hyrules Zukunft weitergeht, erfahren wir zudem in packenden Zwischensequenzen mehr über die Recken und den geheimnisvollen Wächter.

Nintendo verteilt Goodies!

Ein kleines Goodie gibts von Nintendo für den Kauf der Welle 2 von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung noch oben drauf! Durch die Sicherung der neuen Bonusinhalte erwerbt ihr euch außerdem und völlig kostenlos sämtliche verfügbaren Download-Inhalte aus der ersten Welle 1 des Erweiterungspasses. Wer also bis dato noch nicht zugeschlagen hat und gerne mal mit Link, Zelda und den anderen Recken auf Moblin-Schnetzelei gehen will, der bekommt durch dieses Goodie einen weiteren Anreiz dazu.

Ihr wollt mehr zum Musou-Titel erfahren? Werft doch einmal einen Blick in unseren ausführlichen Guide zum Hauptspiel! Mit diesem tut ihr euch auf dem Schlachtfeld sicherleich gleich um ein vielfaches leichter! Mehr zum Erweiterungspass erfahrt ihr außerdem unter anderem auf der Nintendo-Website zum Spiel.