Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Erstes Gameplay von der TGS

Der neue Trailer zeigt Zeldas, Impas und Links Weg zu den restlichen vier Recken, um diese für den Kampf gegen die Verheerung zu gewinnen. Mit vereinten Kräften ziehen sie gegen Horden an Gegnern in den Krieg. Weitere Informationen zur Geschichte, von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, finden sich in diesem Beitrag.

In diesem ersten Gameplay sehen wir eine Schlacht gegen massenweise Bokblins, angeführt von unserem Helden Link. Neben dessen Kampfchoreographie, bekommen wir auch einen Eindruck wie sich andere Charaktere, in diesem Fall Impa, spielen werden. Während Link auf Schwert, Pfeil und Bogen zählt, nutzt Impa ein kleines Messer für schnelle Schnitte und verschiedenste Shiekah Techniken um die unzähligen Feinde zu erledigen.

Treasure Box

Zuletzt wurden Fans noch mit der Ankündigung einer Spezial Edition überrascht. Die Treasure Box, von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, beinhaltet das Spiel, einen Baby-Guardian Schlüsselanhänger, eine Decke in Form des Breath of the Wild Paragleiters und eine Acrylplatte mit dem Box-Artwork des Spiels. Diese Edition ist vorerst nur in Japan erhältlich. Jedoch könnt ihr die Spezial Edition bei Amazon Japan erwerben und über Umstände zu euch nach Hause liefern lassen.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist ab 20. November 2020 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich.