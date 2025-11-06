Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung ab sofort erhältlich

Ab heute ist es soweit: Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung ist ab sofort exklusiv für die Nintendo Switch 2 erhältlich. Das neue Action-Spiel aus dem Zelda-Universum entführt uns in eine verborgene Ära der Geschichte Hyrules – lange vor den Ereignissen von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

In diesem epischen Abenteuer erleben wir erstmals, was sich im alten Hyrule wirklich zugetragen hat. Während Link in der Zukunft alles zurecht rückt, dreht sich hier alles um Prinzessin Zelda und den damaligen König Rauru. Die Handlung spielt in einer Zeit, in der das Königreich noch im Aufbau war und sich der Kampf gegen eine uralte Bedrohung anbahnte. Bekannte sowie komplett neue Figuren aus der Zelda-Reihe treten auf und kämpfen Seite an Seite gegen eine übermächtige Dunkelheit, die das Land zu verschlingen droht. Das Gameplay bleibt dem erfolgreichen Stil der Hyrule-Warriors-Reihe treu: rasante Hack-and-Slash-Schlachten, gewaltige Gegnerarmeen und spektakuläre Spezialangriffe stehen im Mittelpunkt.

Dank der Power der Switch 2 soll das actiongelade Abenteuer auch mit 60 fps flüssig ablaufen und die größte Kritik des Vorgängers eliminieren. Brachiale Angriffe, heroische Fähigkeiten und allmöglichen Effekte bieten also diesmal ein intensiveres Kampferlebnis. Außerdem kann man im lokalen Koop-Modus gemeinsam in die Schlacht ziehen und die Geschichte zu zweit erleben. Mit Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung wird diesmal auch eine Konon-Geschichte (also eine offiziell anerkannte Story) erzählt, und somit das Abenteuer von Tears of the Kingdom auf ganz neue Weise ergänzt.