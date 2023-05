Hype-Train: Erster Dune: Part Two Trailer veröffentlicht

Warner bereitet dem Warten endlich ein Ende und serviert uns den ersten Dune: Part Two Trailer, der uns einen Vorgeschmack auf den Kinostart am 2.11.2023 gewährt.

Über den Film:

Die Saga geht weiter: Der preisgekrönte Filmemacher Denis Villeneuve widmet sich mit Part Two dem nächsten Kapitel von Frank Herberts gefeiertem Roman Der Wüstenplanet. Der Cast wurde noch einmal mit zahlreichen internationalen Stars verstärkt. Der Film von Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures ist der mit Spannung erwartete Nachfolger des 2021 mit sechs Oscars ausgezeichneten Dune.

Das Leinwand-Epos setzt die Adaption von Frank Herberts gefeiertem Bestseller „Der Wüstenplanet“ fort. Zu sehen sind darin sowohl bereits aus dem ersten Teil bekannte als auch neue Stars, darunter Oscar-Kandidat Timothée Chalamet („Wonka“, „Call Me by Your Name“), Zendaya („Spider-Man: No Way Home“, „Malcolm & Marie“, „Euphoria“), Rebecca Ferguson („Mission: Impossible – Dead Reckoning“), die Oscar-Kandidaten Josh Brolin („Avengers: Endgame“, „Milk“) und Austin Butler („Elvis“, „Once Upon a Time in… Hollywood“), Oscar-Kandidatin Florence Pugh („Black Widow“, „Little Women“), Dave Bautista („Guardians of the Galaxy“-Filme, „Thor: Love and Thunder“), Oscar-Preisträger Christopher Walken („Die durch die Hölle gehen“, „Hairspray“), Stephen McKinley Henderson („Fences“, „Lady Bird“), Léa Seydoux („James Bond“-Franchise, „Crimes of the Future“), Stellan Skarsgård („Mamma Mia!“-Filme, „Avengers: Age of Ultron“) sowie Oscar-Kandidatin Charlotte Rampling („45 Years“, „Assassin’s Creed“) und Oscar-Preisträger Javier Bardem („No Country for Old Men“, „Being the Ricardos“).