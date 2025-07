Hygge im Flachauer Familienhotel Felsenhof

Inmitten der Salzburger Alpen versprüht das Familienhotel Felsenhof, ein Mitglied der family austria Hotels & Appartements, nach einem umfangreichen Umbau neuen Charme. Von der Lobby über das Restaurant, der Bar und einigen Zimmern bis zum Mitarbeiterhaus und der Tiefgarage blieb kein Stein auf dem anderen – im wahrsten Sinne des Wortes. Gastgeberfamilie Kørup-Kohlmayr heißt ihre Gäste mit gewohnter österreichischer Herzlichkeit und ganz viel Hygge willkommen – dem dänischen Geheimnis für Glück.

Durchaus ambitioniert wurde die Um- und Neubauphase im Felsenhof mit nur drei Monaten angesetzt. Nun finden bis zu 100 Gäste im neuen Restaurant mit skandinavischem Flair Platz. Familie Kørup-Kohlmayr legte Wert auf kindergerechte Möbel und ausreichend Spielmöglichkeiten – so entstand gleich nebenan ein Kinderspielraum. Eine neue Lobby sowie Bar mit gemütlichem Loungebereich runden das Wohlfühlangebot ab. Ebenso stehen neu renovierte Zimmer und Appartements mit nordischer Ausrichtung zur Auswahl.

Skandinavisches Lebensgefühl zum Anfassen

Maßgeblichen Einfluss auf die Innengestaltung hatte der dänische Juniorchef und Gastgeber des Hotels, Claus Kørup-Kohlmayr. „Uns war wichtig, diesen so typisch für die nordische Kultur hyggeligen Charakter miteinfließen zu lassen. Hygge ist in Dänemark mehr als nur ein Wort, es ist die Fähigkeit, den Moment zu genießen und die kleinen Dinge des Alltags wertzuschätzen“, erzählt Gastgeberin Antonia Kørup-Kohlmayr. Das skandinavische Design zeichnet sich durch klare Linien, viel Holz und Pastellfarben aus. Die Kombination aus Funktionalität und Wohlfühlcharakter macht den Felsen­hof zu einem Ort, an dem sich alle wohlfühlen.“

Ein Zuhause für die ganze Familie

Ob nur mit Kind, als kleine Familie, Patchworkfamilie oder für den Familienausflug – für jeden findet sich die passende Unterkunft. Ideal für Familien ausgestattete Zimmer und Familienappartements stehen bereit, ein neues Highlight ist etwa das Family Loft mit 68 m2 für bis zu acht Personen. In den nahegelegenen Häusern „Antonia“ und „Theresia“, nur wenige Schritte vom Haupthaus entfernt, finden sich Appartements für bis zu sieben Personen.

Rundum-Betreuung für die Kleinen

Bereits ab einem Alter von einem Jahr werden die jüngsten Gäste liebevoll betreut. Ein abwechslungsreiches Programm, das auf verschiedene Altersgruppen abgestimmt ist, sorgt für Spaß und Unterhaltung. Highlights sind unter anderem die 200 m² große Kids-Area mit Kletterwand, Spielzimmer und Mediathek sowie der nahegelegene Kinderbauernhof mit Ponyreiten und Streichelzoo. Verreist kann mit etwa leichterem Gepäck werden – Babyphones, Buggys, Flaschenwärmer, Tonieboxen und Figuren und vieles mehr stehen bereit.

Mit der Vollpension PLUS…

… werden Gäste den ganzen Tag über kulinarisch verwöhnt. Vom reichhaltigen Frühstücksbuffet über das Mittagsbuffet und der Nachmittagsjause bis hin zum fünfgängigen Dinner mit drei Hauptspeisen zur Auswahl, eines davon vegetarisch. Für die kleinen Gäste gibt es täglich ein spezielles Kinderbuffet sowie eine rund um die Uhr geöffnete Babybar mit entsprechender Kost und Auswahl. Inkludiert sind ebenso alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee und heiße Schokolade bis 20:30 Uhr.

Wellness für die ganze Familie

Der Spa-Bereich erstreckt sich über drei Etagen und bietet sowohl Erwachsenen als auch Kindern Entspannung und Action pur. Während die Großen in Sauna, Dampfbad oder Ruheraum relaxen oder sich im Fitnessraum auspowern, können die Kleinen im Familien-Wellnessbereich mit Kinderbecken, Kindersauna und Regendusche planschen. Ein beheizter Außenpool mit bis zu 32 Grad rundet das Angebot ab.

Aktivitäten zu jeder Jahreszeit

Ob Skifahren im Winter oder Wandern und Radfahren im Sommer – die Lage des Hotels bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Ein kostenloser Skibus bringt Gäste direkt ins nahegelegene Skigebiet Snow Space Salzburg, während im Sommer der nahegelegene Badesee und verschiedene Outdoor-Aktivitäten wie Hochseilgarten oder Reiten für Abwechslung sorgen.