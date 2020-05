Huawei Y5p und Y6p ab sofort erhältlich

Reichlich Power und verschiedene Modi

Die Huawei Y-Serie wird von einem Octa-Core-Prozessor angetrieben und kann so alltägliche Aufgaben mit hoher Effizienz bewältigen. Das Huawei Y5p ist standardmäßig mit 2 GB RAM und 32 GB Speicher ausgestattet, der auf bis zu 512 GB erweitert werden kann. Das Huawei Y6p kann, dank 3 GB RAM, mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen und bietet den NutzerInnen dabei 64 GB Speicherplatz. Beide Smartphones verfügen über den Simple Mode, der Symbole und Schriftgrößen für zusätzliche Barrierefreiheit vergrößert, während mit dem Party Mode mehrere Geräte drahtlos miteinander verbunden werden können. Dadurch ermöglicht der Party Mode die Erstellung eines Mehrkanal-Soundsystems. Die beiden Smartphones, das Huawei Y5p und das Huawei Y6p, haben die Huawei AppGallery vorinstalliert und bieten ein FullView Display Design für optimalen Nutzungskomfort. Das Huawei Y5p besticht mit seinem 5,45-Zoll-Vollbild-Display und das Huawei Y6p mit einem 6,3-Zoll Dewdrop Display. Die beiden preiswerten Technologiebündel sind in der Farbe Midnight Black erhältlich. Das Huawei Y5p ist zusätzlich in Phantom Blue und Mint Green auf dem Markt und das Huawei Y6p in Phantom Purple sowie Emerald Green.

Preise und Verfügbarkeit

Huawei Y5p – weitere Informationen

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 99,00

• Speicherkonfiguration: 2GB + 32GB (erweiterbar auf bis zu 512 GB)

• Verfügbare Farben: Midnight Black, Phantom Blue, Mint Green

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

Huawei Y6p – weitere Informationen

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 159,00

• Speicherkonfiguration: 3GB + 64GB (erweiterbar auf bis zu 512 GB)

• Verfügbare Farben: Midnight Black, Phantom Purple, Emerald Green

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern