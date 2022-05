Huawei stellt Watch GT 3 Pro-Modelle vor – mit EKG-Funktion ab Herbst

Huawei veröffentlicht zwei neue Modelle in Österreich: Die Huawei Watch GT 3 Pro Titan und die Huawei Watch GT 3 Pro Keramik.

Mehr zu den Watch GT 3 Pro-Modellen

Die erste Version mit 46mm ist in edler Titanausführung gefertigt, das zweite Modell mit 43mm umschmeichelt euch mit einem Keramikgehäuse. Beide Huawei-Smartwatches punkten durch hochwertige High-Tech Materialien, einen ultraklaren Bildschirm, verbesserte Hard- und Softwarefunktionen (EKG kommt im Herbst 2022) und eine große Auswahl an Zifferblättern. Wie bei Huawei-Smartwatches üblich bietet auch die neue Huawei Watch GT 3 Pro-Serie eine ultra lange Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen. Die Huawei Watch GT 3 Pro Titan ist ab sofort zu einem unverbindlichen Richtpreis ab 369 EUR und die Huawei Watch GT 3 Pro Keramik ab Ende Mai zu einem unverbindlichen Richtpreis ab 449 EUR in Österreich verfügbar.

Wir haben das große Modell bereits auf Beyond Pixels getestet, lest hier unser Review! Übrigens: Im Aktionszeitraum ab der Verfügbarkeit bis zum 12. Juni. erhalten Kund:innen beim Kauf einer Huawei Watch GT 3 Pro Keramik die Huawei FreeBuds Lipstick im Wert von UVP 199,- Euro und beim Kauf einer Huawei Watch GT 3 Pro Titan die Huawei FreeBuds 4 im Wert von UVP 129,- Euro gratis dazu. Ab Mitte Juni werden außerdem zwei weitere Huawei Wearable Produkte in Österreich auf den Markt kommen: Die Huawei Watch Fit 2 und das Huawei Band 7. Sie werden zu einem unverbindlichen Richtpreis ab 149,- beziehungsweise 69,- Euro verfügbar sein.