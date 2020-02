Huawei stellt eigene AppGallery für Android vor

Mit der Huawei AppGallery bahnt sich neben dem Google Play Store und dem Apple App Store eine dritte Säule an. Privatsphäre und Sicherheit sollen an erster Stelle stehen – lest hier mehr!

Über die AppGallery

Mit neuen Smartphones wie dem Huawei Mate 30 Pro kommt auf jeden Fall die Huawei-eigene AppGallery in eure Hände. Die Idee dahinter ist, dass man den Millionen von Apps im Play Store, von denen bereits mehr als die Hälfte von den eigenen Entwicklerteams vernachlässigt werden, den Rücken kehrt. Dafür gibt man lokalen EntwicklerInnen die Chance, in dieser Galerie einen begehrten Platz im Schaufenster zu ergattern. Denn: Je mehr NutzerInnen die eigene App sehen, umso eher laden sie diese herunter. Der Ansatz funktioniert gut, und das Angebot wächst stetig.

Abgesehen von der Namensgebung findet ihr auch in der AppGallery sämtliche Features, die ihr im bislang gewohnten Play Store hattet. Manche Apps werden gleich beim Startbildschirm vorgestellt, einige Kategorien werden hervorgehoben, und ihr könnt rasch in eine Suche einsteigen, um die betreffende App herunterzuladen. Der automatische Update-Prozess ist klarerweise genauso mit von der Partie wie grundlegende Sicherheitschecks und -prüfungen, Huawei hat hier an alles gedacht. Als eines der Top-3-App-Ökosysteme weltweit ist die Huawei AppGallery ab sofort in über 170 Ländern bzw. Regionen mit mehr als 400 Millionen monatlich aktiven Nutzern (MAUs) verfügbar und deckt die wichtigsten Apps und Dienste ab.

Statement von Richard Yu, CEO

„Datenschutz ist schon immer ein sehr wichtiger Punkt für uns gewesen und wird es garantiert auch zukünftig bleiben. Wir stellen den Schutz der Privatsphäre und die Cybersicherheit an erste Stelle unserer Geschäftsaktivitäten und setzen sie in allen Phasen unserer Produkte strikt um. Die Huawei AppGallery arbeitet auf Basis strenger Datenschutz- und Cybersicherheitslösungen.“ Huawei hat Hunderte Millionen Nutzer weltweit und legt damit eine solide Grundlage für die Entwicklung des Ökosystems. Zusammen mit dem Huawei Mobile Service (HMS), das eine Vielzahl von Huawei Software- und Hardware-Fähigkeiten ermöglicht, ist Huawei auf dem Weg, den Nutzern die beste und innovativste Anwendungserfahrung zu bieten.

Die Huawei AppGallery setzt die höchste Verifizierungsstufe ein, um die sensiblen Daten und die Privatsphäre der Nutzer zu isolieren und zu schützen. Persönlich sensible Informationen – wie biometrische Daten – werden niemals außerhalb des Huawei-Geräts verarbeitet, so dass der Nutzer die vollständige Kontrolle über seine persönlichen Daten hat. Die EMUI-Benutzeroberfläche ermöglicht den Nutzern volle Kontrolle über die Berechtigungen von Datenverarbeitungen der einzelnen Apps. Noch wichtiger ist, dass alle Benutzerdaten auch anonymisiert und lokal gespeichert werden, entsprechend der Region des jeweiligen Nutzers.

Quick Apps, KI und Wunschliste

Quick Apps ist ein App-Ökosystem, das eine neue Art von installationsfreien Apps beherbergt. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, leistungsstarke Funktionen und automatische Updates für HTML5-Seiten, verbraucht aber nur sehr wenig Speicherplatz. Obwohl sie den Nutzern die gleiche Erfahrung wie Native Apps bieten, werden Quick Apps im Vergleich zu Android Apps nur mit 1/5 der Menge an Code geschrieben und benötigen daher erheblich weniger Speicherplatz. Nutzer können mehr als 2.000 Quick Apps statt nur 20 Native Apps mit nur 1 GB Speicherplatz unterbringen. Die Nutzer können sogar ihre bevorzugten Quick Apps für den bequemen Zugriff auf ihren Desktop hinzufügen. Quick Apps werden auf über 350 Millionen Huawei Smartphones verwendet. Bis heute wurden weltweit mehr als 1.700 Quick Apps veröffentlicht, was einem Wachstum von 200 Prozent entspricht.

Viele Apps, die von der Huawei AppGallery heruntergeladen werden, sind dank Huawei HiAI (Künstliche Intelligenz) auf Huawei-Geräten optimiert und bieten eine einzigartige On-Device-Fähigkeiten. Die WPS-Office-App nutzt beispielsweise die intelligente Erkennungsfunktion von HiAI, um eine optische Zeichenerkennung mit hoher Auflösung zur Erkennung von Text in Bildern, wie gescannten Dokumenten und Fotos, zu erreichen. Die Dokumente in der App werden automatisch erkannt und korrigiert, was die Produktivität erheblich verbessert. Und: Wenn eine App von NutzerInnen nicht gefunden werden kann, können sie den Namen der App auf einer ‚Wunschliste‘ eintragen. Sobald diese App erhältlich ist, wird man benachrichtigt. Klingt nach einer guten Grundlage, um sich neben Google und Apple zu positionieren – was haltet ihr davon?