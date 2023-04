Huawei stellt die Huawei Watch Ultimate vor: Ab Mitte April erhältlich

Huawei hat seine neue ultimative Flaggschiff-Smartwatch, die Huawei Watch Ultimate, vorgestellt. Mehr über das Produkt lest ihr hier!

Zur Huawei Watch Ultimate

Sie besitzt ein robustes AMOLED-Display und ist aus sehr hochwertigen, widerstandsfähigen Materialien gefertigt. Die Smartwatch kann dem in 100 Metern Tiefe herrschenden Druck standhalten und hat neben zahlreichen Tauchsport- und Fitnessfunktionen auch einen neuen Expeditionsmodus für Outdoor-Abenteurer an Land dabei. Die Huawei Watch Ultimate ist in Österreich ab Mitte April 2023 in Expedition Black zu einem UVP von 749,- Euro verfügbar. Ab Verfügbarkeit bis zum 30. April 2023 erhalten Kund:innen beim Kauf einer Huawei Watch Ultimate die Huawei FreeBuds Pro 2 (zu unserem Test) bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu. Das Gehäuse der ultimativen Watch besteht aus einer amorphen Legierung auf Zirkoniumbasis.

Dieses Material wird aufgrund der extrem hohen Widerstandsfähigkeit auch in der Raumfahrt, aber auch im Luxusuhrensegment verwendet. Die neueste Watch ist die erste Smartwatch, in der dieses besondere Material verbaut ist. Das Metall ist 4,5-mal so stabil und 2,5-mal so hart wie Edelstahl und behält so seine Form auch unter schwierigen Bedingungen. Dadurch ist die Smartwatch nicht nur sehr robust gegenüber Staub und Abnutzung, sondern dank des klassischen Designs auch eine elegante Ergänzung im Alltag und bei Anlässen. In Expedition Black mit Obsidian-farbenem Gehäuse ist die Huawei Watch Ultimate eine modische Begleitung für Entdecker:innen und Sportler:innen. Mit einer Vielzahl an auswählbaren Ziffernblätter wird jedes beliebige Outfit passend komplettiert.

Mehr über die Technik

Die Huawei Watch Ultimate verfügt über ein schlankes 1,5 Zoll LTPO AMOLED-Display mit einer hohen Leuchtdichte von 1.000 cd/m2 und über eine Saphirglasabdeckung, die vollständig laminiert und verschleißfest ist. Das Armband der Expedition Black-Ausführung besteht aus hochelastischem, verschleiß- und bruchsicherem, hydriertem Nitrilkautschuk (HNBR). Die neueste Watch verfügt außerdem über drei Knöpfe, die an den Stil einer traditionellen Armbanduhr erinnern und eine schnelle und unkomplizierte Bedienung ermöglichen: die rotierende Drehkrone, die Funktionstaste und die Assistenztaste (links). Zudem bietet sie eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen. Mit dem kabellosen Schnellladesystem ist sie innerhalb von 60 Minuten vollständig geladen (zehn Minuten reichen für 25 %).

Die Huawei Watch Ultimate ist bis zu einer Tiefe von 100 Metern tauchfest, ein Novum unter gängigen Smartwatches. Ein patentiertes Design ermöglicht es, dem extremen Tiefseedruck standzuhalten. Die Smartwatch wurde nach den Normen ISO 22810 und EN13319 für Tauchausrüstung getestet und kann bis zu 24 Stunden lang in 100 Meter Tiefe mit 10 ATM durchhalten. Im Tauchmodus gibt es vier verschiedene Modi, unter anderem Sporttauchen, technisches Tauchen und Freitauchen. Zudem können die Freitaucheinstellungen und der GF-Wert (Gradient Factor) angezeigt werden.

Tauchen gehen? Kein Problem!

Die Smartwatch verwendet den bewährten Bühlmann-Dekompressionsalgorithmus, um die Tauchdaten kontinuierlich zu überwachen und Vorschläge basierend auf der Echtzeitumgebung zu liefern. Zudem können über 20 Erinnerungen eingestellt werden, um die Überwachung von Tauchgängen zu erleichtern. Nach dem Tauchgang gibt die Uhr zudem Vorschläge für Flugverbotszeiten, um die Gesundheit der Taucher:innen optimal zu unterstützen. Eine Premiere für eine Smartwatch ist zudem der eingebaute Schwebetimer beim Freitauchen, der automatisch Schwebestatus und Zeit erkennt, sodass das Schwebetraining überwacht wird und mehr Sicherheit beim Tauchen gegeben ist.

Der Tauchmodus lässt sich schnell und einfach über die Assistenztaste aktivieren, ebenso der Expeditionsmodus für Abenteuer an Land. Dieser bietet Entdecker:innen ideale Unterstützung bei Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Camping. Mit der präzisen Zweifrequenz-Fünfsystem GNSS-Positionsbestimmung unterstützt die Huawei Watch Ultimate eine professionelle Anzeige von Erkundungsdaten, die Bereitstellung von Outdoor-Abenteuertools und vieles mehr. Die Smartwatch zeichnet den Trainingsverlauf der Nutzer:innen mit Markierungspunkten genau auf und unterstützt die präzise Navigation von markierten Punkten und aufgezeichneten Trainingsverläufen, um leichter zum Ausgangspunkt oder zu einer früheren Position zurückkehren zu können.

Gesundheit x Huawei Watch Ultimate

Die Huawei Watch Ultimate bietet Nutzer:innen ein umfassendes Gesundheitsmanagement. Sie besitzt eine EKG-Analyse, die in der EU als Medizinprodukt zugelassen ist. Weiterhin verfügt sie über Benachrichtigungen über unregelmäßige Herzfrequenzen, genaues Screening auf das Risiko von Arteriosklerose, ganztägige Überwachung des Blutsauerstoffgehalts, nächtliche Schlafüberwachung und Stressüberwachung. Die Smartwatch unterstützt Bluetooth-Anrufe, Schnellantworten und mehr für ein smarteres Management direkt am Handgelenk und ist mit Android- und iOS-Smartphones kompatibel.

Die neueste Ergänzung für euer Handgelenk wird ab 10. April 2023 in Österreich erhältlich sein. Ab 749,- Euro kostet die Smartwatch, und die Farbe heißt Expedition Black – sie kommt mit einem Obsidian-farbenem Gehäuse. Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Website von Huawei (hier geht’s zum Online-Auftritt der Watch). Schnellentschlossene bekommen ganz Huawei-typisch ein Zuckerl spendiert, denn bis zum 30. April 2023 erhalten Kund:innen beim Kauf einer Huawei Watch Ultimate die Huawei FreeBuds Pro 2 (zu unserem Review der Earbuds) bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu. Was haltet ihr davon, wäre so eine Smartwatch etwas für euch?