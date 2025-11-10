HUAWEI startet am 12.11. seinen offiziellen Online Store in Österreich

HUAWEI bereitet den Start seines offiziellen Online Stores in Österreich vor. Was bringt der Hersteller mit? Massenweise Technik!

Mehr zum HUAWEI Online Store

Damit kehrt das Technologieunternehmen nicht nur mit einem eigenen Vertriebskanal zurück, sondern läutet gleichzeitig auch die Rückkehr seiner Smartphones auf den österreichischen Markt ein. Unter anderem wird die neue HUAWEI Pura 80-Serie über den Online Store erhältlich sein. Noch vor dem offiziellen Store-Launch können sich Konsument:innen bereits jetzt unter https://consumer.huawei.com/at/offer/ für den Newsletter anmelden.

Warum solltet ihr das tun? Damit ihr euch exklusive Early-Black-Week-Gutscheine im Wert von € 30,- Euro, € 70,- Euro oder gar € 200,- Euro sichern könnt. Diese könnt ihr dann für ausgewählte HUAWEI-Produkte einlösen – darunter einige der beliebtesten Wearables und Tablets des Jahres sowie künftig auch die neuen Smartphones. Damit haben registrierte Nutzer:innen exklusiv frühzeitigen Zugang zu besten Preisen des Jahres.