HUAWEI Special Deals: Smarte Tech-Highlights – nur bis 1. Dezember

Die aktuelle HUAWEI Deal-Runde bringt genau das, was Tech-Fans lieben: starke Hardware, faire Preise und dazu passende Goodies.

Wir haben die spannendsten Angebote für euch zusammengefasst – gültig im HUAWEI Österreich Store bis 1.12. und mit teils exklusiven Rabattcodes.

Tablets: Für Kreative, Studierende & Mobile Workers

Mit dem Code ATHW10Q4 landet das neue MatePad 11.5 zum echten Preis-Performance-Knaller im Warenkorb. On top gibt es Ladegerät + M-Pencil – ideal für Notizen, Skizzen oder den Uni-Alltag.

Großes OLED-Display, starke Performance und mit ATHW10Q4 ebenfalls 10 % günstiger. Als Extra ist der M-Pencil als Kreativ-Upgrade direkt mit dabei.

Smartwatches: Gesundheitstracking trifft Design

WATCH 5 – ab € 299,-

Die neue WATCH 5 gibt’s in Light Green mit dem Code AHWBF70AT günstiger – alle anderen Modelle mit ATHW10Q4. Bundle inklusive: Smart Scale 3 + FreeBuds 7i – damit wird die Gesundheits- und Trainingsroutine gleich noch smarter.

WATCH GT 5 Pro – ab € 242,10

Mit ATHW10Q4 gibt’s die Pro-Version zum Deal-Preis. Dazu kommen ein Zusatzarmband + FreeBuds SE 4 – ein praktischer Alltags-Mix für Sport und Office.

WATCH GT 6 Series – ab € 224,10

Auch hier sorgt ATHW10Q4 für -10 %. Auch als Geschenkset geeignet, denn es gibt ein Extra-Armband + FreeBuds SE 4 – Funktionalität plus Style-Upgrade.

Smartphones: Die Pura 80-Serie im Fokus

Mit AT10HWPURA80 wird es günstiger – und die Bundle-Ausstattung ist eines der Highlights der aktuellen Huawei-Promo:

Watch GT 5 (46 mm Schwarz oder 42 mm Weiß Leder)

Case

100 W Charger

+12 Monate HUAWEI Care+

Wie wir in unserem Test feststellten: Ein ziemlich starkes Gesamtpaket, besonders für alle, die Mobile Photography ernst nehmen.

Audio: Federleichter Everyday-Sound

HUAWEI FreeArc – ab € 62,90

Mit ATHW10Q4 günstiger, ultraleicht und perfekt für alle, die offene Earbuds bevorzugen, ohne komplett von der Außenwelt abgeschirmt zu sein. Hier geht’s zu unserem Test!

Fazit

Wer noch ein Upgrade für Alltag, Arbeit oder Fitness sucht, findet in den aktuellen HUAWEI Deals eine solide Auswahl. Die Kombi aus Rabattcodes und Geschenksets macht viele Modelle besonders interessant – aber nur bis 1. Dezember.