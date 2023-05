Huawei nova 11i um 279 Euro ab sofort in Österreich verfügbar

Das neue Huawei nova 11i ist die neueste Ergänzung zur Huawei nova-Serie. Hier lest ihr mehr über das Gerät!

Mehr zum Huawei nova 11i

Es ist laut dem Hersteller eine Kombination aus innovativer Technologie und stylischem Design und vereint Schönheit und Leistung in einem Smartphone. Das Huawei nova 11i lehnt sein Design an die typische Optik der Huawei nova-Serie an. Das flache Display ist von 1 mm schmalen Rändern umfasst, wodurch das Verhältnis von Bildschirm und Gehäuse 94,9 % beträgt. Mit einer Dicke von nur 8,55 mm und einem Gewicht von 193 g lässt sich das neue Smartphone nicht nur mit einer Hand bedienen, sondern passt auch mühelos in jede Tasche. Das Huawei nova 11i ist ab sofort zu einem unverbindlichen Richtpreis von 279,- Euro in den Farben Starry Black und Mint Green verfügbar. Mehr Infos gibt’s auf der offiziellen Website des Produkts!

Das Huawei nova 11i ist mit 40 W Huawei SuperCharge Turbo ausgestattet, wodurch der Akku nach nur 30 Minuten 60 % Ladung erreicht. Nur zehn Minuten Ladezeit reichen sogar für 12 Stunden Telefonieren, 6 Stunden Videowiedergabe, 2 Stunden Spiele und 23 Stunden lokale Musikwiedergabe. Das Smartphone verfügt außerdem über ein 22-faches Akku-Ladeschutzsystem, das für die Sicherheit beim Betrieb des Smartphones sorgt. Durch die Verwaltung des Akkuverbrauchs hält der 5.000-mAh-Akku einen ganzen Tag. Das Huawei nova 11i erkennt den Stromverbrauch von unwichtigen Apps und drosselt ihn, sodass Energie für die wichtigen Dinge gespart wird.

Technische Gustostückerl

Das Huawei nova 11i verfügt über ein großes 6,8-Zoll-Display mit einem Verhältnis von 94,9 % zwischen Bildschirm und Gehäuse und einem ultra-schmalen Rahmen von 1 mm, der eine immersive Nutzung ermöglicht. Das Display verfügt über eine variable Touch-Abtastrate von bis zu 270 Hz für eine flüssigere Bedienung. Das Smartphone ist mit verbesserten Algorithmen und einer Histen 8.1-Audio-Lösung für eine bessere Audioqualität ausgestattet und bietet augenschonende Funktionen wie Smooth Light Adjustment, Night Mode, eBook Mode und Eye Protect Mode für eine komfortable Betrachtung bei schwachem Licht.

Die 48-MP-Primärkamera auf der Rückseite verfügt über eine f/1.8-Blende, einen 1/2-Zoll-Sensor und die 4-in-1-Pixelfusionstechnologie, die größere 1,6 μm-Pixel erzeugt. Die hochauflösende Kamera arbeitet nahtlos mit der All-Scenario-RAW-Domain-Lösung zusammen, um glasklare Bilder in dunklen und hintergrundbeleuchteten Umgebungen aufzunehmen. Huawei Super Night Shot 2.0 erzeugt helle und klare Fotos. Auch bei dunklen Licht- und Nachtszenen verbessert die Funktion die allgemeine Reinheit und Detailgenauigkeit. Die Funktion verbessert auf intelligente Weise die Bildhelligkeit und zeigt schärfere Details an, um die Körperhaltung und Bewegung von Porträts authentischer einzufangen.