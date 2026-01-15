HUAWEI MatePad 11.5 S Test: Das Tablet für Kreative

Hersteller HUAWEI ist stolz auf die Evolution seiner PaperMatte-Display-Technologie, die dieses Jahr erneut überarbeitet wurde und dank hochpräziser Nanoätztechnik ein noch kristallklareres Seherlebnis bietet. Das Tablet kommt in zwei eleganten Farbvarianten – Grün und Space Grau – und wird standardmäßig mit dem innovativen HUAWEI M-Pencil Pro , einer smarten magnetischen Tastaturhülle und hauseigener leistungsstarker Software ausgeliefert. Die Kernbotschaft ist klar: Dies ist nicht nur ein Tablet, sondern ein echtes Produktivitätszentrum für alle, die Wert auf hohe Bildschirmqualität und digitale Kreativität legen. Legen wir los und packen wir das Gerät zunächst erst einmal aus!

Mit seinem revolutionären Ultra-Clear-PaperMatte-Display, das die Blendung um bis zu 50 Prozent reduziert, und dem umfassendn Software-Support mit HUAWEI Notes und GoPaint will das Tablet bestehende Arbeitsweisen grundlegend verändern. Das HUAWEI MatePad 11.5 S ist ein Premium-Tablet, das sich vor allem an junge Berufstätige, Studierende und Kreative richtet, die ihre physischen Notizen und Materialien in die digitale Welt überführen möchten. Der offizielle Webauftritt des Herstellers präsentiert das Gerät als perfekten Partner für papierloses Lernen und Arbeiten – ein großes Versprechen, das das Unternehmen über mehrere Jahre hinweg mit konsequenten Innovationen untermauert hat. Seinen großen Bruder haben wir bereits getestet .

So fängt alles an

Öffnet man die Verpackung, wird sofort klar, dass der Hersteller hier auf Qualität setzt. Das Tablet selbst wirkt sofort wertig in der Hand – nicht zu schwer, aber mit einem angenehmen Gewicht, das sich ausgewogen anfühlt. Die Abmessungen von 6,1 Millimetern Dicke und gerade mal 515 Gramm machen es zur perfekten Größe für die Tasche oder zum Halten über längere Zeit. Das metallische Unibody-Design unseres Testgeräts in Space Grau hinterlässt einen Premium-Eindruck, und die Kanten sind akkurat verarbeitet ohne scharfe Ecken. Im Gegensatz zu manch anderen Tablets liegt das MatePad 11.5 S ausgesprochen angenehm in der Hand – nicht zu rutschig, aber auch nicht klebrig. Der USB-C-Anschluss ist gut zentriert platziert, ebenso wie die magnetischen Ladekontakte und die Anschlussleisten für die Tastatur auf der Rückseite.

Die Inbetriebnahme gestaltet sich denkbar unkompliziert. Nach dem Laden des Akkus über die 40-Watt-SuperCharge-Technologie ist das Gerät in wenigen Minuten einsatzbereit. Es wird nichts spezielles Vorwissen benötigt – das System leitet euch automatisch durch die initiale Konfiguration, und wer schon mal mit einem Tablet zu tun hatte, wird sich sofort heimisch fühlen. Jegliche Anleitung oder Einlesen ist eigentlich nicht nötig, da HarmonyOS 4 wirklich intuitiv gehalten ist. Der M-Pencil Pro wird einfach magnetisch an die Seite gesteckt und wird sofort erkannt – innerhalb von Sekunden könnt ihr damit arbeiten. Die intelligente Tastatur dockt ebenfalls magnetisch an und wird sofort erkannt. Hier gibt es wirklich keine Hürden zu meistern, ihr müsst einfach nur den Hinweis, der plötzlich auftaucht, bestätigen, und dann koppelt sich das Zubehör.

Die HUAWEI AppGallery

Nun möchte ich mich dem offiziellen App Store des Geräts widmen, und zwar der HUAWEI AppGallery. Sie ist noch immer der drittplatzierte App Store hinter dem Google Play Store und dem iOS App Store, was die Menge an Apps und Downloads angeht – da hat sich in den letzten Jahren seit dem Wegfall der Google-Services nicht viel getan. Die AppGallery ist die zentrale Anlaufstelle, wenn ihr neue Apps für euer HUAWEI MatePad 11.5 S herunterladen wollt. Dementsprechend benötigt ihr hierfür ein HUAWEI ID-Konto und könnt dann all eure Käufe hier einsehen, neue Apps erkunden und euch auch für gewisse Games vorregistrieren lassen – so weit, so gut! Allerdings stößt man schnell an Grenzen, vor allem, wenn es um Google Play-Dienste und mehr geht. Daher schafft ihr euch ganz einfach Abhilfe.

Denn wer sich in der AppGallery den Aurora Store herunterlädt, bekommt plötzlich Zugriff auf einen ganz neuen Store, der dem Google Play Store frappierend ähnelt. Natürlich könnt ihr daraus dann auch weitere Apps laden, beispielsweise aus der Google-Suite oder ganz andere Apps wie Geekbench 6. Wenn euch dieser Umweg nicht stört (ihr könnt auch andere Apps wie APKPure und dergleichen nutzen), habt ihr sehr schnell eine starke Alternative. Ein wenig müsst ihr euch damit beschäftigen, aber ansonsten gilt: Wenn ihr schon mit den Bordmitteln zufrieden sein könnt, ist das HUAWEI MatePad 11.5 S eine grandiose Wahl für Kreative. Für den Alltag jedoch entpuppt sich das Tablet eher als Spielwiese für alle Bastler*innen. Aber auch der Aufwand ist in Wahrheit überschaubar, eine Sache von Minuten.

Zur GoPaint-App von HUAWEI

Denn der Fokus dieses Produkts liegt bekannterweise auf der Zielgruppe. Und zwar auf den kreativen Köpfen dieser Erde, die das grandiose Display und das Zusammenspiel mit dem HUAWEI M-Pencil Pro zu schätzen und zu nutzen wissen. Deshalb gibt es auch die hauseigene GoPaint-App am Tablet, die euch in gewisser Weise eine noch nie dagewesene Kreativwerkstatt bietet. Denn völlig kostenfrei bekommt ihr hier eine starke App à la Procreate im Lieferumfang, die euch sofort loslegen lässt und jede Menge Werkzeuge in die Hand gibt. Das beginnt schon mal bei der Feature-Palette, die euch so gut wie jede Auswahl im Kunsthandwerk ermöglicht. Wasserfarben? Kein Problem. Rasche Reaktionszeit dank 120 Hz-Display? Logo. Rascher Wechsel zwischen allen verfügbaren Werkzeugen? Aber sicher.

Zerstörungsfreies Kreieren? Rückgängig mit Zwei-Finger-Doppeltipp und Wiederholen via Drei-Finger-Doppeltipp machen es möglich. Das HUAWEI MatePad 11.5 S wirkt wie eine leistbarere Variante eines iPad Air inklusive Procreate, die für Kreative in Verbindung mit der GoPaint-App tatsächlich sehr rasch äußerst interessant werden kann. Dazu kommt das entspiegelte matte Display, das mit seiner ganz eigenen Haptik und Geräuschkulisse beim Malen für Fans und Nicht-Fans sorgen kann. Auch cool ist die magnetische Halterung für den HUAWEI M-Pencil Pro, die (korrektes Draufsetzen vorausgesetzt) den Stift anstandslos hält und sofort wieder auflädt. Doch kann das HUAWEI-Tablet deswegen den ganz Großen gefährlich werden? Leider nein, und das ist eine Sache des Ökosystems und der kleinen Dinge.

Das HUAWEI MatePad 11.5 S im Alltag

Alles beginnt bei der Einrichtung des Tablets: Nach dem zusätzlichen Store für maximale Flexibilität müsst ihr aber auch noch über diverse Ordner wie Spiele, Lifestyle, Geschäftlich, Unterhaltung und Social Media obsiegen. Denn diese „Empfehlungen“ tarnen sich sehr gut und müssen über Menüs deaktiviert werden, ansonsten schleppt ihr diese Shortcuts ständig mit, das ist ein wenig lästig. Schade, denn das MatePad 11.5 S erweist sich grundsätzlich als ausgesprochen zuverlässiger Begleiter. Das 2,8K-Display mit 144 Hertz Bildwiederholfrequenz ist butterweich und reagiert augenblicklich auf Eingaben – egal ob mit dem Stift oder dem Finger. Wer viel Zeit mit dem Tablet verbringt oder draußen arbeitet, wird das Anti-Glare- und Anti-Reflection-System zu schätzen wissen. Anders als bei vielen anderen Tablets war auch bei direktem Sonnenlicht das Arbeiten möglich, der Bildschirm wird hier nicht zur Spiegelfläche. Das Paper-Like-Gefühl beim Schreiben mit dem M-Pencil Pro ist tatsächlich überraschend natürlich – die Latenz ist praktisch unmerklich, und wer viel handschriftliche Notizen macht, wird das hochmoderne Tracking-System schnell lieben lernen. Zusätzlich könnt ihr ihn für ein Kontextmenü drücken und ihn hinten wie bei einem Kuli „einschalten“, was die Notizen-App öffnet.

Solche Kleinigkeiten lesen sich zwar recht unspektakulär, wirken sich aber im Gesamtbild und bei der Nutzung dramatisch aus – die HUAWEI Notes-App macht so wirklich Spaß bei der Nutzung. Das KI-gestützte Handwriting-Enhancement-System kann unordentliche Handschrift auf Wunsch automatisch glätten (nur in Englisch), die Gleichung-Erkennungs-KI löst mathematische Aufgaben, sobald man sie einkreist, und das Resource Center bietet Hunderte von kostenlosen Schablonen und sonstige Materialien. Im alltäglichen Einsatz zeigte sich: Wenn man sich erst an die Menüführung und die Gesten gewöhnt hat, funktioniert alles elegant und intuitiv. Die GoPaint-App ist ebenfalls hervorragend für künstlerische Arbeiten ausgelegt – die vielen Pinsel-Arten, Strukturen und die Rotationserkennung ermöglichen echte kreative Freiheit. Besonders beeindruckend war, wie smooth das Scrollen durch lange Notizen bleibt, selbst wenn diese mit hunderten handgezeichneter Striche gefüllt sind. Der Prozessor ist euch sozusagen immer eine halbe Sekunde voraus und erwartet eure nächste Geste. In Verbindung mit dem eingangs erwähnten Aurora Store stellte sich dann für mich die Frage: Wie gut kann man das HUAWEI MatePad 11.5 S auch sonst verwenden, wenn man nicht gerade kreativ ist?

Als Spielzeug eher nur naja

Um einen Referenzpunkt zu haben (ganz ohne geht es nicht), wurde Geekbench 6 heruntergeladen und mehrere Tests wurden durchlaufen. Beim Benchmark-Test erreichte das HUAWEI MatePad 11.5 S Punktzahlen von 1384 (single), 3665 (multi) und 3290 (GPU). Im Android-Direktvergleich sieht das alles andere als berauschend aus, die Frage ist, ob man etwas davon merkt. Das können wir uns nun näher ansehen, denn der ansonsten immer große Kritikpunkt der letzten Jahre, nämlich die fehlenden Apps, ist dank alternativer Stores kein Thema. Und wie laufen besagte Programme dann drauf? Mein Klassiker, Diablo Immortal, lief trotz der schwachen Benchmark-Zahlen recht zuverlässig auf dem Tablet. Natürlich, gewisse Features wie eine ultrahohe Auflösung oder Raytracing funktionieren hier nicht, aber nach dem Download der HD-Dateien und dem Anpassen der Einstellungen sieht das Game schon ordentlich aus. 60 Bilder pro Sekunde werden aber in Action-Sequenzen nicht gehalten, wenn ihr auf Mittel oder Hohe Qualität spielt.

Weiters geht es mit Alto’s Odyssey, das zwar grafisch wenig opulent wirkt, aber durch seine flüssigen Animationen besticht. Auch hier kann das HUAWEI MatePad 11.5 S punkten, denn nach der Installation der Google Play-Dienste könnt ihr sogar euren Spielstand von anderen Geräten importieren, genau so, wie es sein soll. Selbst bei Regen oder hitzigen Verfolgungsjagden bleibt hier die Framerate konstant hoch und stabil. Selbst ein Urgestein wie Genshin Impact lässt sich nach dem ersten großen Download schon sehr gut spielen, auch, wenn die Qualität bei Konsolen oder Premium-Tablets natürlich im Endeffekt ganz anders aussieht. Doch das ist gar nicht mal der Hauptfokus dieses Geräts, dem müsst ihr euch schon bewusst sein. Denn das absolute Highlight ist zweifelsohne das Ultra-Clear-PaperMatte-Display. Die hochpräzise Nanoätztechnik ist eine technische Meisterleistung – die Oberfläche wirkt wie Papier, das Licht wird diffus reflektiert, und der Glanzeffekt ist um die Hälfte reduziert worden. Das seht und fühlt ihr auch zu jeder Zeit!

Was sonst noch aufgefallen ist

Im Vergleich zu herkömmlichen Tablet-Displays mit AG-Schicht ist der Unterschied nachweislich spürbar. Das Display erreicht eine Helligkeit von bis zu 500 Nits und arbeitet mit dem P3-Farbraum nach Kinostandard – die Farben sind präzise und authentisch. Die 87-Prozent-Displayrandquote nutzt den Platz elegant aus, ohne optisch unangenehm aufzufallen. Ein weiterer großer Vorteil ist das innovative Wärmemanagement-System. Mit einer speziell angefertigten 3D-VC-Kammer, hochleitfähigem Graphit und durchdachtem PCBA-Design verteilt das Tablet die Wärme intelligent auf die gesamte Fläche – es gibt keine Hot-Spots. Auch bei intensiver Nutzung wie Video-Editing oder Gaming bleibt das Gerät angenehm kühl. Das ist nicht zu unterschätzen, wenn man viele Stunden am Stück arbeitet.

Was auch noch positiv hervorzuheben ist, ist definitiv die Akkulaufzeit. Mit 8.800 mAh Fassungsvermögen hält das Tablet über zehn Stunden durch – wirklich beeindruckend für diesen Formfaktor. Mit 40-Watt-SuperCharge ist es auch in 85 Minuten wieder vollgeladen. Das HUAWEI Smart Magnetic Keyboard ist ebenfalls erwähnenswert. Mit 1,5 Millimetern Hubweg und 15-Millimeter-Keycaps bietet sie ein überraschend hochwertiges Tippgefühl. Die drei Nutzungsmodi – Laptop-Form, Split-Form und Studio-Form – machen das Tablet äußerst vielseitig einsetzbar. Die Magnete halten sehr gut, und die Tastatur kann komplett abgelöst werden, ohne dass das Tablet leidet. Wenden wir uns doch am Ende noch diesem Zubehörteil genauer zu – denn schließlich ist das Keyboard in einem Package um 499,- Euro dabei!

Zum HUAWEI Smart Magnetic Keyboard

Wie es sein Name schon sagt, ist das Tastatur-Add-on von HUAWEI nicht nur smart, sondern auch magnetisch. Man kennt es schon von anderen Herstellern: Einfach die Rückseite des Tablets an den entsprechenden Part des Keyboards halten, und schon rastet das Smart Magnetic Keyboard ganz fest ein. Die Magneten halten sehr gut am Tablet, und dank einer entsprechenden, magnetisch verstärkten Aussparung über den Tasten könnt ihr das Gerät in einem fixen Winkel fest aufstellen. Der Hersteller sagt dazu: Das brandneue ultraleichte und dünne NearLink Keyboard wiegt sehr wenig und ist beständig gegenüber alltäglichen Flecken. Das macht es zum perfekten Begleiter für das HUAWEI MatePad 11.5 S.

Im tatsächlichen Testbetrieb kann ich diesem Zubehör nur Rosen streuen. Denn es hält wirklich gut, und die Tasten sind zum größten Teil wirklich gut gelungen! Der Druckpunkt stimmt, er ist weder zu hart noch zu weich, und der Tastenanschlag ist leise genug gehalten. Optisch erinnern die Tasten irgendwo an ein Microsoft Surface-Gerät, aber da das Smart Magnetic Keyboard mit dem HUAWEI MatePad 11.5 S zusammenarbeitet, sind seiner Größe logische Grenzen gesetzt. Das hat zur Folge, dass die Escape-Taste, die Einfügen-Taste und generell die Tasten rechts der Umlaute schmäler sind als der Rest. Fürs blinde Tippen ist das dann eine kleine Spaßbremse, ansonsten ist sie schwer in Ordnung!

HUAWEI MatePad 11.5 S: Die Technik

Das HUAWEI MatePad 11.5 S wird vom hauseigenen HUAWEI Kirin-Chip 9000WL oder 9000WE angetrieben, beides sind Acht-Kern-Prozessoren. Das 11,5-Zoll-Display löst mit 2.800 x 1.840 Pixeln auf (2,8K) und bietet damit 291 Pixel pro Zoll. Die adaptiven Bildwiederholraten variieren zwischen 30 und 144 Hertz je nach Inhalt – das spart Akku. Die Helligkeit beträgt maximal 500 Nits, die Farbraumabdeckung liegt bei P3-Standard (für Profis relevant). Die Bildschirm-zu-Gehäuse-Quote beträgt 87 Prozent, was beim tatsächlichen Nutzen des Produkts angenehm auffällt. Das innovative Thermal-Management mit 3D-VC-Kammer und hochleitfähigen Graphit-Schichten erreicht einen thermischen Widerstand (TDP) von 4,7 Watt – etwa 17 Prozent besser als die Vorgängergeneration. 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz sind mit von der Partie.

Im Dezember 2025 war HarmonyOS 4.3.0.103 aktuell. Der Akku fasst 8.800 mAh und wird über USB-C mit 40 Watt SuperCharge oder maximal 66 Watt geladen (mit optionalem Zubehör). Die Akkulaufzeit erreicht im realistischen Alltag zehn bis elf Stunden – beeindruckend. Das Gewicht liegt bei 515 Gramm (inklusive Akku), die Dicke bei nur 6,1 Millimetern. Das Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung mit integriertem Unibody-Design wirkt wertig. In Sachen Konnektivität bietet das Tablet Wi-Fi 6 mit einer unabhängigen Antenne für stabilen Empfang und bis zu 30 Prozent bessere Geschwindigkeit. Das Soundsystem besteht aus vier Lautsprechern, die mit Huaweis proprietärem Histen 9.0 Audio-Algorithmus gekoppelt sind. Die HarmonyOS 4-Software ist elegant, intuitiv und performant. Der Speicher kann nicht erweitert werden.