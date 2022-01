Huawei kündigt P50-Smartphones, Sound Joy und FreeBuds Lipstick an

Huawei hat fest vorgelegt: Mit dem P50 Pro, dem P50 Pocket, dem Sound Joy und den FreeBuds Lipstick kommt ein unglaubliches Hardware-Update!

Im Rahmen eines virtuellen Events kündigte Huawei heute den Österreich-Start der Flaggschiff-Highlights Huawei P50 Pro und Huawei P50 Pocket an. Zudem stellte das Technologieunternehmen weitere Produktneuheiten wie den High-End Lautsprecher Huawei Sound Joy und die neue Generation der In-Ear Kopfhörer in elegantem Design, die Huawei FreeBuds Lipstick, vor.

Über die Hardware am Huawei-Event

Das Huawei P50 Pro bietet ein Dual-Matrix-Kamerasystem für lebensechte Bilder, 4K Videoaufnahmen, einen leistungsstarken Akku und ein farbenreiches Display, während das faltbare Huawei P50 Pocket mit XD-Fusion Pro, dem 6.9 Zoll-Display, der neuen Ultra Spectrum-Kameramatrix und dem Super Privacy Modus überzeugt. Die Huawei FreeBuds Lipstick stellen mit ihrem eleganten Lippenstift-Design , der hochauflösenden Audioqualität und dem branchenführenden Open-Fit Design die perfekte Ergänzung zur Huawei P50-Serie dar. Wer Soundgenuss mit anderen teilen möchte, der profitiert vom portablen Lautsprecher Huawei Sound Joy, der mit seinem 79 dBA auf 2m Zweiwege-Lautsprechersystem von Devialet, der IP67-zertifizierten Wasserbeständigkeit und der 40W SuperCharge-Ladefunktion ideal für unterwegs geeignet ist.

Die Huawei FreeBuds Lipstick sind zu einem unverbindlichen Richtpreis von 199,- Euro und der Huawei Sound Joy-Lautsprecher zu einem unverbindlichen Richtpreis von 129,- Euro ab Anfang Februar im österreichischen Handel verfügbar. Mitte Februar folgt das Huawei P50 Pro zu einem unverbindlichen Richtpreis von 1.199,- Euro und das Huawei P50 Pocket zu einem unverbindlichen Richtpreis von 1.299,- Euro. Im Aktionszeitraum von 27. Jänner bis zum 27. Februar gibt es die Huawei FreeBuds Lipstick im Wert von 199,- Euro bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos zu einem Kauf der Huawei P50 Serie dazu!

Mehr zum Huawei P50 Pro

Eine neue Ära der Smartphone-Fotografie: Gestochen scharfe Bilder unabhängig von der eigenen Fotografie-Expertise und den Lichtverhältnissen bietet das neue Smartphone-Flaggschiff von Huawei, das Huawei P50 Pro. Durch sein Dual-Matrix-Kamerasystem liefert es naturgetreue Ergebnisse und vereint dabei mehrere Innovationen des Technologieunternehmens. Durch die Huawei XD-Optik und die optimierte Huawei XD-Fusion Pro Image Engine entstehen Bilder mit unzähligen Details und extremer Klarheit – egal, ob es sich um eine Weitwinkel- oder Nahaufnahme handelt. Von den leuchtenden Farben des Sonnenuntergangs bis hin zum strahlenden Blau eines Bergsees – die True-Chroma Image Engine stellt auch die feinsten Farbunterschiede auf Fotos dar.

Sie verfügt über ein brandneues Super-Farbfiltersystem, wobei die True-Chroma Kamera (Farbe) und die True-Chroma Kamera (Monochrom) die Lichtaufnahme der Hauptkamera um 103 Prozent optimieren und so für eine bessere Bildqualität sorgen. Die Super HDR-Technologie erfasst 28 Prozent mehr des Dynamikbereichs für schärfere und ausgeprägtere Aufnahmen bei Gegenlicht. Zusätzlich ist die brandneue Huawei XD-Optik mit intelligenten rechnerischen Fähigkeiten ausgestattet, die optische Fehler korrigieren und feine Details reproduzieren können.

Foto-Künste und Performance des P50 Pro

Das Ultraweitwinkel-Objektiv des Flaggschiff-Highlights von Huawei verfügt über eine äquivalente Brennweite von 13 mm für Weitwinkelaufnahmen und ermöglicht Makroaufnahmen bis zu einem Abstand von 2,5 cm vom Objektiv. Das Huawei P50 Pro unterstützt außerdem 4K-Videoaufnahmen über den gesamten Brennweitenbereich. Die brandneue AIS Pro Bildstabilisierungslösung hilft Nutzer:innen, stabile Videos auch ohne Stativ aufzunehmen, während AI Cinemagraph für kreative Aufnahmen von kleinen Bewegungen geeignet ist.

Das Huawei P50 Pro verfügt über ein größeres Display, ist aber dennoch leichter und schlanker als seine Vorgänger. Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und einer Abtastrate von 300 Hz können Nutzer:innen ein flüssiges und reaktionsschnelles Erlebnis genießen. Das Kamerawunder von Huawei ist IP68-zertifiziert, damit staub- und wasserdicht und verfügt über zwei Stereo-Lautsprecher. In den zwei Farben Cocoa Gold und Golden Black bietet es die perfekte Kombination aus Ästhetik und Fotografie. Das gebogene 3D-Glas Display ist mit einer einzigen, unauffälligen Lochkamera in der Mitte des Displays ausgestattet.

Über EMUI 12

Das Huawei P50 Pro wird von EMUI 12 unterstützt, das einen innovativen UI-Look erzeugt, der die digitale Welt zum Leben erweckt. Der sorgfältig kalibrierte Farbverlauf schafft ein echtes Gefühl von Tiefe auf dem Display. Durch EMUI 12 kann die Schriftgröße außerdem stufenlos nach den Wünschen der Nutzer:innen angepasst werden. Mit dem verbesserten Bedienfeld können Nutzer:innen zudem mehrere Geräte einfacher und intuitiver miteinander verbinden, um sie jeweils an ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

So in etwa für MeeTime-Anrufe in exzellenter HD Audio-und Videoqualität. Zusätzlich erlauben intelligente Sicherheitsfunktionen Passwörter und Gesichtserkennung über mehrere Geräte hinweg. So wird sichergestellt, dass nur die richtige Person auf dem richtigen Gerät den Zugriff auf die Daten erhält.

Über das Huawei P50 Pocket

Entfaltete Innovation für die Hosentasche: Das Huawei P50 Pocket ist die innovative, faltbare Ergänzung der Huawei-Produktfamilie. Das aktuelle Flaggschiff-Smartphone überzeugt mit höchster Fotoqualität und hebt mit Huawei Image und der verbesserten Huawei XD-Fusion Pro Image Engine auch Fotografieanfänger:innen auf ein neues Niveau. Dank des innovativen Scharnierdesigns lässt sich das Smartphone nahtlos falten. Der Hauptbildschirm bietet ein großes Display und der Titelbildschirm neue Möglichkeiten zur Interaktion mit dem Gerät.

Der intelligente Cover Screen zeigt Benachrichtigungen an und ermöglicht es Nutzer:innen, schnell und einfach auf bestimmte Dienste zuzugreifen, ohne das Smartphone aufklappen zu müssen – zum Beispiel auf Funktionen wie Nachrichten, Kalender und Termine, Wetter, Musik, Schrittzähler oder Kamera. Mit dem Multi-Dimensional Hinge und dem exklusiven Multi-Dimensional Lifting Design wird das Gerät noch schlanker und der Bildschirm beim Aufklappen noch glatter.

Kameras und Displays des P50 Pocket

Auch das Huawei P50 Pocket verfügt über das charakteristische Doppelring-Design der Huawei P50-Serie. Aufgeklappt bietet es ein großzügiges 6,9-Zoll-Display im 21:9-Format, das ein außergewöhnliches Erlebnis beim Ansehen von Videos und Filmen schafft. Es verfügt über eine Pixeldichte von 442 ppi und unterstützt 1,07 Milliarden Farben und die P3-Farbskala – für eine unglaubliche Farbechtheit. Die Bildwiederholrate von 120 Hz und die Abtastrate von 300 Hz sorgt für ein flüssiges und reaktionsschnelles Erlebnis. Durch die 1440 Hz Hochfrequenz-PWM-Dimming sind die Augen der Nutzer:innen stets geschützt.

Die neue Ultra Spectrum-Kameramatrix besteht aus einer 40 MP True Chroma-Kamera, einer 13MP Ultraweitwinkel-Kamera, einer 32MP Ultra Spectrum-Kamera, einem 10 Kanal-Multispektrumsensor und einem Ultra Spectrum-Beleuchter. Sie ermöglicht Nutzer:innen mit dem Huawei P50 Pocket noch mehr nuancierte Details zu erfassen. Die Huawei Ultra Spectrum-Kamera ist dabei direkt in die Huawei XD Fusion Pro Image Engine integriert, um Bilder mit mehr Tiefe und Ebenen zu liefern.

Selfies und weitere Features

Das Huawei P50 Pocket verfügt über Porträt Selfie-Algorithmen der Rückkamera und nutzt den großen Kamerasensor, um die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern. Unabhängig davon, wie stark die Umgebung beleuchtet ist, die rückwärtige Kamera erzeugt immer klare, natürliche Porträts. Die Huawei Ultra Spectrum-Kamera des Huawei P50 Pocket kombiniert leistungsstarke Hard- und Software sowie die Optimierung von über 2.000 Farben über die gesamte P3-Farbskala, damit die Nutzer:innen genau das einfangen können, was sie sehen.

Als Teil der Huawei Ultra Spectrum-Kamera verfügt das Ultraweitwinkel-Objektiv über ein 120 Grad Sichtfeld und eignet sich damit hervorragend für die Aufnahme von Landschaften. Mit der Ultra Spectrum Fluorescence Photography-Funktion kann das Huawei P50 Pocket auch Inhalte und Details einfangen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Das Huawei P50 Pocket führt zum ersten Mal eine Sonnenschutzerkennung ein. Diese praktische Funktion, die über die Mirror-App aufgerufen werden kann, zeigt die Verteilung von Sonnencreme auf der Haut an und erkennt unbedeckte Stellen, sodass ein Sonnenbrand vermieden werden kann.

Huawei P50 Pocket: Innovative Interaktionen

Der Cover Screen des Huawei P50 Pocket unterstützt die Anzeige von Benachrichtigungen, Terminen, Kalender, Musik, Wetter und die Steuerung weiterer Funktionen. Durch eine Reihe von lebendigen Themes können Nutzer:innen ihren Cover Screen ganz einfach individuell gestalten und auch direkt auf die Kamera zugreifen. Das Huawei P50 Pocket besitzt zudem den Super Privacy-Modus. Für maximale Privatsphäre beim Zusammenklappen des Geräts deaktiviert das Huawei P50 Pocket automatisch die Kameras, das Mikrofon und den Standort und aktiviert sie beim Aufklappen wieder.

Das Huawei P50 Pocket verfügt über einen 4.000 mAh-Akku und unterstützt 40W Huawei SuperCharge für müheloses, schnelles Aufladen. Zusätzlich ist es mit einigen der modernsten Technologien ausgestattet, um ein großartiges Nutzererlebnis zu bieten. Die Snapdragon 888 4G-Mobilplattform sorgt für Spitzenleistung und fantastische Vielseitigkeit in verschiedenen Szenarien.

Huawei FreeBuds Lipstick: Schönheit in Design und Klang

Die Huawei FreeBuds Lipstick vereinen luxuriöses Design mit modernster Technologie und bieten den Nutzer:innen sowohl ein atemberaubendes Aussehen als auch ein hervorragendes Klangerlebnis. Die Huawei FreeBuds Lipstick kommen in einer glamourösen Farbkombination aus Schwarz, Gold und Rot, die das typische Lippenstift-Design widerspiegeln. Das Luxus-Edelstahl-Ladecase ist korrosions- und verschleißfest. Die Huawei FreeBuds Lipstick verfügen zudem über eine hochauflösende Audioqualität, die für ein großartiges Hörerlebnis unerlässlich ist. Sie verfügen über die klassische dynamische Treiberstruktur und eine größere Membran, die einen Frequenzbereich von bis zu 40 kHz unterstützt, Mitten und Höhen verstärkt und den Bass kräftiger macht.

Die Huawei FreeBuds Lipstick übernehmen das branchenführende Open-Fit Design von Huawei, das auf dem ergonomischen Simulationssystem basiert. Es beruht auf mehr als 10.000 menschlichen Ohrmodellen und umfangreichen Belastungssimulationstests an acht Teilen des Ohrs. Darüber hinaus verfügen sie über eine AEM EQ-Anpassung, die automatisch die Form des Gehörgangs und die Tragebedingungen erkennt und die am besten geeignete EQ-Einstellung für die Ohren der Nutzer:innen zuweist. Mit der Huawei AI Life App können Nutzer:innen zwischen drei EQ-Modi wählen, darunter „Ausgewogen“ (Standard), „Bass Boost“ und „Treble Boost“, um ein individuelles Klangerlebnis zu genießen.

Nahtloser Wechsel zwischen Geräten

Die Huawei FreeBuds Lipstick lassen sich markenunabhängig mit jedem Android-basierten Smartphone und iOS-Geräten über Bluetooth verbinden. Darüber hinaus können Nutzer:innen die Einstellungen für die Berührungssteuerung über die Huawei AI Life App vornehmen. Neben der reibungslosen Konnektivität können die Huawei FreeBuds Lipstick High-Fidelity-Sound mit einer Abtastrate von bis zu 48 kHz aufnehmen.

Nutzer:innen müssen dazu nur den Umgebungsmodus in der Huawei AI Life App aktivieren, um die Umgebungsgeräusche mit High-Fidelity-Sound festzuhalten. Auch die Akkulaufzeit der Huawei FreeBuds Lipstick wurde weiter verbessert. Bei ausgeschalteter Noise-Cancellation bietet der Akku bis zu 22 Stunden Musikwiedergabe mit dem voll aufgeladenen Ladecase oder bis zu 4 Stunden Musikwiedergabe mit den voll aufgeladenen Kopfhörern.

Sound, der Freude macht: Huawei Sound Joy

Der portable Lautsprecher Huawei Sound Joy bietet luxuriöses Design, ohne bei der Technik Abstriche zu machen. Er ist mit einem 79 dBA auf 2m Zweiwege-Lautsprechersystem von Devialet und der Devialet SAM®-Technologie ausgestattet. Dadurch werden die tiefen Bässe und hohen Melodien noch klarer. Der 20W Breitbandlautsprecher ist mit einer Kohlefasermembran ausgestattet, damit Frequenzen bis zu einer Tiefe von 50 Hz noch voller klingen, während der 10W Hochtöner selbst bei hoher Lautstärke ein klares Klangbild schafft und Frequenzen bis zu 20 kHz wiedergibt.

Damit die Musik auch bei hoher Lautstärke sauber und rauscharm wiedergegeben wird, optimiert der doppelte 16 mm „Push-Push“-Passivradiator tiefe Frequenzen noch weiter. Der Huawei Sound Joy ist in den Farben Obsidian Black und Spruce Green verfügbar. Sein Mehrfarbenring passt sich entsprechend der abgespielten Musik an und zeigt durch seine Größe die Lautstärke und den Ladestatus des Lautsprechers an. Das Gehäuse des kompakten Lautsprechers aus speziellem Webstoff sorgt für einen dynamischen Look und ein angenehmes haptisches Erlebnis. Dank der nach IP67-zertifizierten Wasserbeständigkeit bleibt der Huawei Sound Joy selbst bei einer Wassertiefe von bis zu einem Meter geschützt.

Huawei Sound Joy: Akku und Bedienung

Mit einer einzigen Ladung des 8.800 mAh Akkus kann der Huawei Sound Joy bis zu 26 Stunden durchgehend Musik wiedergeben. Durch die 40W SuperCharge-Ladefunktion kann der Lautsprecher schon nach einer Ladezeit von nur 10 Minuten wieder für eine ganze Stunde genutzt werden. Mit Bluetooth 5.2 lässt sich sogar noch mehr Energie sparen und außerdem die Klangqualität verbessern.

Die Verbindung ist mit dem automatischen Erkennungsfeature dabei ganz einfach: Wird der Huawei Sound Joy mit dem Smartphone, Tablet, Laptop oder der Smartwatch berührt, wird der Ton sofort übertragen und darauf abgespielt. Auch Stereosound ist kein Problem. Werden zwei Huawei Sound Joy gleichzeitig geschüttelt, können sie ganz einfach gekoppelt werden und sorgen so für ein noch geräumigeres Sounderlebnis.

Über die Curve-App

Die neue Curve-App ermöglicht kontaktlose NFC-Zahlungen auf Huawei Smartphones der Huawei P50-Serie und anderen HMS Geräten, wie dem Huawei nova 9. Die App funktioniert mit allen Banken und Kartenanbietern, unabhängig vom Standort der Nutzer:innen und ist ab sofort in Österreich verfügbar.

Durch die Kombination all ihrer Debit-, Kredit- und Kundenkarten in der neuen Curve-App können die Nutzer:innen sofort kontaktlose Zahlungen auf ihrem Smartphone durchführen. Die App bietet außerdem Cashback-Optionen von hunderten beliebten Marken und eine 360˚ Ansicht aller Ausgaben mit nützlichen Informationen, die auch in verschiedenen Währungen verfügbar sind. Zusätzlich zu diesen Funktionen können Huawei Nutzer:innen auch auf faire Wechselkurse ohne versteckte Gebühren zugreifen, sodass Auslandsreisen noch einfach werden.

Preise und Verfügbarkeit

Huawei P50 Pro

8 GB RAM und 256 GB ROM

Unverbindlicher Richtpreis: 1.199,- Euro

Verfügbare Farben: Cocoa Gold und Golden Black

Verfügbarkeit: ab Mitte Februar 2022

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p50-pro/

Huawei P50 Pocket

8 GB RAM und 256 GB ROM

Unverbindlicher Richtpreis: 1.299,- Euro

Verfügbare Farben: Weiß

Verfügbarkeit: ab Mitte Februar 2022

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p50-pocket/

Huawei Sound Joy

Unverbindlicher Richtpreis: 129,- Euro

Verfügbare Farben: Obsidian Black und Spruce Green

Verfügbarkeit: ab Anfang Februar 2022

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/audio/sound-joy/

Huawei FreeBuds Lipstick

Unverbindlicher Richtpreis: 199,- Euro

Verfügbarkeit: ab Anfang Februar 2022

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/audio/freebuds-lipstick/

Beim Kauf eines Huawei P50 Pro oder eines Huawei P50 Pocket erhalten Kund:innen im Aktionszeitraum von 27. Jänner bis 27. Februar die Huawei FreeBuds Lipstick-Kopfhörer kostenlos dazu. Das Angebot gilt in Österreich nur bei teilnehmenden Handelspartnern, bis auf Widerruf und nur solange der Vorrat reicht.