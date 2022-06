Huawei FreeBuds Pro 2 ab 4.7.2022 in Österreich erhältlich

Erst vor wenigen Tagen in Istanbul angekündigt, erscheinen die Huawei FreeBuds Pro 2 am 4.7.2022 in Österreich. Obendrein gibt es eine Aktion, bei der ihr kostenlos ein Huawei Band 7 dazubekommen könnt.

Was haben die neuen In-ears zu bieten?

Die neuen Huawei-In-ears verfügen über ein neues, winddichtes Design, das Windgeräusche effektiv reduzieren kann. Dieses Design und die branchenführenden intelligenten Algorithmen zur Windgeräuschunterdrückung sorgen dafür, dass die Huawei FreeBuds Pro 2 auch bei starkem Wind eine hervorragende Gesprächsqualität liefern.

Nahtlose Audioverbindung für mehr Komfort

Die FreeBuds Pro 2 bieten eine nahtlose Verbindung mit zwei Geräten für eine automatische Gesprächsumschaltung. Die duale Verbindungsfunktion funktioniert mit allen Huawei Geräten, einschließlich Smartphone, Tablet, PC und Watch, sowie mit Android-, iOS- und Windows-Smart-Systemen. Mit dem „Audio Connection Centre“ können Nutzer:innen die letzten 10 Geräte anzeigen, die mit den In-Ear Kopfhörern verbunden waren, um einfach zwischen mehreren Geräten zu wechseln. Sie können auch automatisch auf dem Super Device-Bildschirm von Huawei PCs, Tablets, Smartphones oder Vision TVs erkannt und durch Drag & Drop verbunden werden.

Herausragende Leistung an allen Fronten

Die Huawei FreeBuds Pro 2 sind klein, aber leistungsstark und verfügen über eine lange Akkulaufzeit. Mit aktivierter ANC-Funktion kann bis zu 4 Stunden lang Musik gehört werden, mit dem Etui sogar bis zu 18 Stunden. Bei ausgeschaltetem ANC hält der Akku bis zu 6,5 Stunden lang, mit dem Etui sind es bis zu 30 Stunden. Unterwegs unterstützen sie auch das drahtlose Aufladen mit einem passenden Smartphone oder Tablet. Darüber hinaus sind die neuen In-ears nach IP54 spritzwassergeschützt und können auch bei Regen oder Schweiß nicht schlapp machen.

Huawei FreeBuds Pro 2 Preis und Verfügbarkeit

Unverbindlicher Richtpreis: EUR 199

Verfügbare Farben: Silver Blue, Silver Frost, Ceramic White

Verfügbarkeit: ab Anfang Juli

Kostenloses Huawei Band 7 gefällig?

Beim Kauf der neuen FreeBuds erhalten Kund:innen im Zeitraum vom 4. bis zum 24. Juli zusätzlich das Huawei Band 7 kostenlos dazu (Nur bei teilnehmenden Handelspartnern und solange der Vorrat reicht).