HUAWEI FreeBuds 5i vorgestellt: Das Beste aus allen Welten?

Die HUAWEI FreeBuds 5i bieten ein hochtechnologisches Musikerlebnis mit Hi-Res Audio Wireless (Hi-Res) Zertifizierung. Lest mehr! Zur offiziellen Website geht es hier entlang.

Dank ihres Komforts und der rasanten technologischen Entwicklung erfreuen sich True Wireless Stereo (TWS) Kopfhörer immer größerer Beliebtheit. Drahtlose Kopfhörer bieten Nutzer:innen viele praktische Funktionen, die sie zu einem unverzichtbaren Unterhaltungsprodukt im Alltag machen. Viele dieser Funktionen und technischen Features waren hochpreisigen Modellen vorbehalten – dies ändert sich mit der neuesten Earbud-Generation. Denn die neuen Kopfhörer bringen zertifizierte Hi-Res Sound Qualität, Multi-Mode Geräuschunterdrückung bis zu 42 dB und eine Musikwiedergabe bis zu 28 Stunden für unter 100 Euro. Die HUAWEI FreeBuds 5i (hier geht’s zu unserem Review) sind ab sofort zu einem unverbindlichen Richtpreis von 99 Euro in den Farben Isle Blue, Nebula Black, Ceramic White in Österreich verfügbar.

Über die HUAWEI FreeBuds 5i

Die HUAWEI FreeBuds 5i verfügen nicht nur über eine hervorragende Klangqualität und fortschrittliche Geräuschunterdrückung, sondern auch über eine verbesserte Konnektivität im Vergleich zum Vorgängermodell. In Bezug auf Akkulaufzeit, Tragekomfort und Sprachqualität wurden sie erheblich verbessert, sodass Nutzer:innen mit den Ohrhörern mehr Freude in den verschiedensten Lebenssituationen haben werden als je zuvor. Sie bieten ein hochtechnologisches Musikerlebnis mit Hi-Res Audio Wireless (Hi-Res) Zertifizierung. Die Ohrhörer nutzen leistungsstarke Hardware und Algorithmen, um HD-Audio in Perfektion wiederzugeben. Somit ist sichergestellt, dass jede Audiodatei originalgetreu wiedergegeben wird.

Ein weiteres technisches Highlight der HUAWEI FreeBuds 5i ist die hybride Geräuschunterdrückungstechnologie, die über das herkömmliche In-Ear-Design hinausgeht und hochfrequente Geräusche passiv blockiert, um den Klang sauber und unverfälscht zu halten. Die neuesten Kopfhörer von Huawei sind mit Dual-Mic ANC ausgestattet, die nicht nur Außengeräusche erkennt, sondern auch die zusätzlichen Geräusche im Gehörgang aufnimmt und eine maximale ANC-Tiefe von 42 dB bietet. Die Buds verfügen zusätzlich über eine AI-Geräuschunterdrückungsfunktion, die menschliche Stimmen mithilfe eines neuronalen Netzwerkalgorithmus verbessert, sodass Anrufe kristallklar bleiben.

Ausdauer und Design

Sie ermöglichen eine ununterbrochene Musikwiedergabe bis zu 7,5 Stunden am Stück und spielen sogar bis zu 28 Stunden, wenn sie mit dem aufgeladenen Case verwendet werden. So können Nutzer:innen im (Home-)Office einen Meeting-Marathon verfolgen, ohne befürchten zu müssen, dass ihnen der Akku ausgeht. Darüber hinaus unterstützen die Buds die Schnellladefunktion, die mit nur 15 Minuten Ladezeit bis zu 4 weitere Stunden Musikwiedergabe ermöglicht. Bedient werden die HUAWEI FreeBuds 5i über die anpassbare Touch-Bedienfläche auf der Kopfhöreroberfläche. So können Nutzer:innen beispielsweise Fotos aus der Ferne machen, indem sie ihre Kopfhörer doppelt antippen oder die Lautstärke anzupassen und zwischen den verschiedenen ANC-Modi zu wählen.

Die neueste Huawei FreeBuds-Generation ist in den trendigen Farben Isle Blue, Nebula Black und Ceramic White erhältlich. Mit einem Gewicht von nur 4,9 g pro Kopfhörer sind die Stöpsel sehr leicht und bieten dank ihrer Form und des geringen Gewichts einen äußerst hohen Tragekomfort. Die Länge der Kopfhörer ist im Vergleich zur vorherigen Generation um ganze 7 mm geschrumpft. Darüber hinaus verfügen die neuesten Buds über die Schutzklasse IP54 gegen Schweiß und Wasser. Dank der Dual-Device Technologie ist der nahtlose Wechsel zwischen verschiedenen Geräten, einschließlich Smartphone, Tablet, PC und Smartwatch jederzeit möglich. Mittels Bluetooth oder der Huawei AI Life App sind die HUAWEI FreeBuds 5i auch mit Android-und iOS Geräten kompatibel.