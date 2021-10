Huawei Flagship Store Wien öffnet am 20.10.2021 die Pforten

Inmitten der meistfrequentierten Einkaufsstraße Wiens, der Kärntner Straße, bietet der Huawei Flagship Store Wien ab 20.10.2021 allen Technologieinteressierten ein interaktives Einkaufserlebnis mit viel Raum. Auf fünf Etagen und rund 600 Quadratmetern, wovon drei Etagen exklusiv für Kund:innen zur Verfügung stehen, erstrecken sich Areale für Beratung, Verkauf, Experience, Education und Service und bieten genügend Platz für die Präsentation und das Ausprobieren neuester Produkt-Highlights.

Huawei Flagship Store Wien Opening

Im Zuge einer Grand Opening Zeremonie öffnet der Huawei Flagship Store Wien in der Kärntner Straße 27 seine Tore für Huawei Kund:innen und Huawei Fans am 20. Oktober. Die vielfältigen Innovationen und Produkte des Technologieunternehmens werden montags bis freitags von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr sowie samstags von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr präsentiert.

Dr. Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien, unterstreicht den Wert der Eröffnung des Huawei Flagship Store Wien für den Standort und konnte sich bereits persönlich beim Pre-Opening einen Eindruck vom neuen Store machen. „Internationale Betriebsansiedlungen sind für Wien ein relevanter Standortfaktor. Seit 2007 hat Huawei mit seinem Vienna Office gezeigt, dass hier ein guter Boden für Unternehmen aus dem ICT Bereich ist. Der Huawei Flagship Store Wien auf der Kärntner Straße ist daher eigentlich nur ein logischer weiterer Schritt, in Österreich stark sichtbar präsent zu sein.“

Vom Smartphone zum Smart Home: Alles unter einem Dach

Im Eingangsbereich, der Produkt- und Experience-Ebene, präsentiert Huawei Produkthighlights, darunter das Huawei P40 Pro und das Huawei Mate40 Pro sowie die neuesten Produkte aus dem Audio- und Wearable-Angebot. Da flexibles Arbeiten zu Hause, im Office und unterwegs einen immer größeren Stellenwert einnimmt, finden sich hier auch die Innovationen aus dem Laptop- und Monitor-Bereich, wie z.B. der neue High-End-Monitor Huawei MateView GT oder aktuelle Modelle der Huawei MateBook-Serie. Neben dem umfangreichen Wearable-Sortiment auf der Produkt-Ebene können Kund:innen interaktiv über einen digitalen Bildschirm Huawei Watchfaces bestaunen, die die unzähligen Individualisierungsmöglichkeiten der Huawei Smartwatch-Palette präsentieren.

Im Untergeschoss des neuen Huawei Flagship Stores befindet sich die Smart-Home Erlebniswelt. Von der smarten Küche über ein intelligentes Wohnzimmer bis hin zum vernetzten Laufband – im interaktiven Bereich können sich Kund:innen über die Möglichkeiten eines automatisierten Zuhauses informieren und die Steuerung via Tablet selbst testen. So lässt sich auch die problemlose geräteübergreifende Handhabung des Huawei Ökosystems hautnah ausprobieren und das Zuhause der Zukunft erleben. Das reibungslose Zusammenspiel aller Geräte ermöglicht ein nahtlos vernetztes Nutzererlebnis in allen technologischen Szenarien und unterstreicht die Stärke und Zukunftsvisionen von HarmonyOS, dem hauseigenen Betriebssystem von Huawei.

Im Obergeschoss des Stores ist der Huawei Service-Bereich zu finden, an den sich Kund:innen mit gerätespezifischen Anliegen wenden können. Weil Service und Kundenzufriedenheit größte Bedeutung für Huawei haben, bietet das Technologieunternehmen seinen Nutzer:innen stets besondere Service-Aktionen. Die monatlich stattfindenden Huawei Service Days bieten diverse Ermäßigungen auf Reparaturen, samt kostenlosen Displayschutzfolien und Eartips Austausch für In-Ear-Kopfhörer. Sofern die Ersatzteile lagernd sind, werden Reparaturen noch am gleichen Tag erledigt. Nach der Reparatur wird das Gerät unter strengen Vorgaben und von professionellem Fachpersonal gereinigt und desinfiziert. In der zum Verweilen einladenden Waiting Lounge werden, traditionell wienerisch, Kaffee und Wasser angeboten. Sollte die Reparatur einmal doch länger dauern, wird ein kostenloses Leihgerät zur Verfügung gestellt.

Technische Innovation in natürlichem Ambiente: Das Design des Huawei Flagship Store Wien

Nicht nur die Produkte des Technologieunternehmens Huawei sind für ihr hochwertiges Design bekannt, auch das Shoppingerlebnis im Huawei Flagship Store in der Kärntner Straße 27 steht den Produkthighlights beim visuellen Erlebnis um nichts nach. Der Buchstabe „H“ zieht sich dezent durch den gesamten Store, von der Gitterfassade bis zum Bodenbelag, und findet sich in allen Huawei Flagship Stores Europas wieder, um Kund:innen egal an welchem Standort ein Gefühl des Bekannten zu bieten. Das Interieur des Huawei Flagship Store Wien wurde inspiriert von der Natur und Umwelt. Ein Chandelier, der an einen Wasserfall erinnert, verbindet visuell zwei Etagen miteinander und wird durch ein ganzheitliches Pflanzenkonzept ergänzt, um die Verbundenheit zur Natur zu symbolisieren.

Ein kompetentes, rund 20-köpfiges Team aus mehr als sieben Nationen steht im neuen Huawei Flagship Store Wien bereit, um den internationalen Kund:innen am Hotspot Kärntner Straße in über zehn Sprachen die technologischen Innovationen von Huawei näherzubringen. So stellt Huawei sicher, dass sich Besucher:innen aus aller Welt im Huawei Flagship Store Wien wie zuhause fühlen und vom ausgezeichneten Service begeistert sein werden.