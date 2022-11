Huawei Flagship Store feiert ersten Geburtstag und alle feiern mit Rabatten mit

Huawei feiert am 11. und 12. November das Jubiläum des Huawei Flagship Stores Wien Kärntner Straße und lädt Kund:innen ein, mit ihnen zu feiern. Besucher:innen können sich auf zahlreiche Sonderangebote freuen und von diversen Aktionen und Angeboten profitieren. Wer schnell ist, kann sich das Huawei Mate50 Pro und die Huawei Watch D mit einer E-Mail an hfswiennope@huawei.com schon jetzt sichern. Zusätzlich erhalten Besucher:innen am 11. und 12. November -20 % auf alles und weitere Sonderaktionen für bis zu -40 %.

Zur Feier des Jubiläums: Einmalige Angebote

Das Huawei Mate50 Pro zählt mit seinen unvergleichbaren Fotografiefeatures und seiner einzigartigen Leistung als Smartphonewunder. Mit seinem ästhetischen Design zieht es alle Blicke auf sich und erhält dank seinen Features die höchste Punktzahl im DXOMARK Fotografie-Ranking. Damit ist es das beste Flaggschiff-Smartphone für Fotografie, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Die ersten glücklichen 30 Käufer:innen erhalten das Flaggschiff Smartphone um 999 EUR statt um 1299 EUR.

Die Huawei Watch D zählt als die intelligente Begleiterin für alle Fälle. Sie ist die erste Smartwatch mit integriertem Blutdruckmessgerät und einer EKG-Messungsfunktion und ist damit sogar als medizinisches Gerät zertifiziert. Mit der Huawei Watch D ist auch ein täglicher Gesundheitscheck möglich, der zu einer gesünderen Lebensweise verhilft. Im Huawei Flagship Store Wien Kärntner Straße erhalten Käufer:innen die Smartwatch an den Aktionstagen um 319 EUR statt um 399 EUR.

Neben der Huawei Watch D und dem Huawei Mate50 Pro warten aber noch weitere einmalige Angebote auf die Besucher:innen beim Jubiläum im Store in der Kärntner Straße. Die Huawei Watch GT 3 Pro Modelle und die Huawei Matebook D15 Modelle können um 40 % günstiger erworben werden. Ausgewählte Hüllen gibt es um 1 EUR und 20 % Vergünstigung auf alles*. Für Huawei AppGallery Nutzer:innen gibt es ein ganz spezielles Angebot: ab einer Zahlung über 25 EUR bekommen sie einen 5 EUR Rabatt noch zusätzlich dazu.

Immersives Einkaufserlebnis auf drei Etagen

Der geräumige Huawei Flagship Store Wien Kärntner Straße unterteilt sich in 3 Etagen, in denen Besucher:innen nicht nur einen Überblick über die Produkte erhalten, sondern auch Einblicke in deren Features bekommen. Im Eingangsbereich, der Produkt- und Experience-Ebene, präsentiert Huawei Produkthighlights, sowie die neuesten Produkte aus dem Audio- und Wearable-Angebot.

Homeoffice gehört mittlerweile zu einem aktiven Bestandteil der Arbeitswelt und ermöglicht es, flexibel von zu Hause oder unterwegs zu arbeiten. Die Innovationen aus dem Laptop- und Monitor-Bereich, wie zum Beispiel der High-End-Monitor Huawei MateView GT oder aktuelle Modelle der Huawei MateBook-Serie befinden sich auch im Erdgeschoss des Stores. Neben dem umfangreichen Wearable-Sortiment auf der Produkt-Ebene, können Kund:innen interaktiv über einen digitalen Bildschirm Huawei Watchfaces bestaunen, die die unzähligen Individualisierungsmöglichkeiten der Huawei Smartwatch-Palette präsentieren.

Im Untergeschoss des Huawei Flagship Stores Wien Kärntner Straße befindet sich die Smart-Home Erlebniswelt. Von der smarten Küche über ein intelligentes Wohnzimmer bis hin zum vernetzten Laufband – im interaktiven Bereich können sich Kund:innen über die Möglichkeiten eines automatisierten Zuhauses informieren und die Steuerung via Tablet selbst testen. So lässt sich auch die problemlose geräteübergreifende Handhabung des Huawei Ökosystems hautnah ausprobieren und das Zuhause der Zukunft erleben. Das reibungslose Zusammenspiel aller Geräte ermöglicht ein nahtlos vernetztes Nutzererlebnis in allen technologischen Szenarien und unterstreicht die Stärke und Zukunftsvisionen von HarmonyOS, dem hauseigenen Betriebssystem von Huawei.

Im Obergeschoss des Stores befindet sich der Service-Bereich, wo Kund:innen mit gerätspezifischen Anliegen geholfen wird. Die monatlich stattfindenden Huawei Service Days bieten diverse Ermäßigungen auf Reparaturen, samt kostenlosen Displayschutzfolien und Eartips Austausch für In-Ear-Kopfhörer. Sofern die Ersatzteile lagernd sind, werden Reparaturen noch am gleichen Tag erledigt. Nach der Reparatur wird das Gerät unter strengen Vorgaben und von professionellem Fachpersonal gereinigt und desinfiziert. In der Waiting Lounge können Kund:innen einen traditionellen wienerischen Kaffee genießen. Sollte die Reparatur einmal doch länger dauern, wird ein kostenloses Leihgerät zur Verfügung gestellt.

*Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, außer der Aktion für AppGallery Nutzer:innen