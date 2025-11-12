HUAWEI bringt sein MatePad 12 X nun nach Österreich

HUAWEI hat am 19. September in Paris neben seinen Wearables (wir testeten die Freebuds 7i und die WATCH GT 6 Pro, aber auch die reguläre WATCH GT 6) das HUAWEI MatePad 12 X präsentiert und bringt es nun nach Österreich. Was kann dieses Tablet?

Mehr zum HUAWEI MatePad 12 X

Damit wird ein neues Kapitel für produktives Arbeiten, Lernen und kreatives Gestalten aufgeschlagen. Das Tablet bietet ein ultraklares PaperMatte-Display für höchsten Sehkomfort und den neuen HUAWEI M-Pencil Pro für professionelles Schreiben und Zeichnen. Parallel zum Launch startete HUAWEI die „GoPaint Worldwide Creating Activity 2025“, die digitale Kreative weltweit einlädt, das Potenzial des neuen MatePad zu entdecken. Das hochmoderne, ultraklare PaperMatte-Display, der brandneue HUAWEI M-Pencil Pro Stift und beliebte Apps wie HUAWEI Notes und GoPaint begeisterten beim Launch des HUAWEI MatePad 12 X die Nutzer:innen auf ganzer Linie. Das Tablet wurde speziell entwickelt, um kreative Menschen unterwegs mit intelligenten digitalen Funktionen zu unterstützen und ihre Arbeit zu bereichern.

Das HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte-Edition verfügt über ein neues, verbessertes und ultra-klares PaperMatte-Display, das durch hochpräzise Nanotechnologie unterstützt wird. Im Vergleich zur vorherigen Generation reduziert es Spiegelungen um 50 Prozent und bietet damit eine deutlich klarere und angenehmere Sicht. HUAWEI stärkt so die Position als Pionier und Marktführer im Bereich der Anti-Glare-Bildschirmtechnologie, die Reflexionen auf Displays deutlich reduziert. Mit kontinuierlichen Innovationen für seine Kunden hat das Unternehmen PaperMate zu einer Referenzlösung für ein verbessertes digitales Lese- und Kreativerlebnis im Tablet-Bereich entwickelt. Zudem bietet das Tablet in Kombination mit dem brandneuen HUAWEI M-Pencil Pro nahtloses Arbeiten und kreatives Gestalten. Das setzt sich auch anders fort!

Sehr überlegt und innovativ

Mit einer einfachen Druck-Geste öffnet sich ein Radialmenü direkt in der App, das schnellen Zugriff auf Pinsel, Farbpaletten und weitere Werkzeuge bietet. Über eine Schnelltaste gelangt ihr direkt in die HUAWEI Notes-App, während eine Rotationsgeste in der GoPaint-App realistische Pinselstriche erzeugt. Der Stylus verfügt über drei speziell entwickelte Spitzen für tägliche Nutzung, Schrift und Malerei sowie 16.384 Druckstufen, die jede Notiz und Zeichnung besonders präzise und ausdrucksstark machen. Zusätzlich unterstützt das MatePad 12 X ein vielfältiges Software-Ökosystem, darunter das populäre Videobearbeitungsprogramm Wondershare Filmora, und eröffnet damit neue Möglichkeiten für produktives Arbeiten und kreative Projekte. Das Tablet verfügt über ein Unibody-Design aus Metall, wiegt nur 555 Gramm und ist nur 5,9 Millimeter dick. Die Elektrotauchlackierung mit Perlglanz verleiht dem Gerät einen Hauch von Luxus und fühlt sich glatt an. Unter der Haube befindet sich eine 3D-Wärmeableitungsarchitektur, die die Gesamtleistung im Vergleich zum Vorgängermodell um 27 Prozent steigert.

Zur Markteinführung des Tablets kündigte HUAWEI auch den Start seiner jährlichen GoPaint Worldwide Creating Activity an, einer Veranstaltung, die dazu ermutigen soll, einen Stift in die Hand zu nehmen und Spaß am künstlerischen Schaffen zu haben. Der diesjährige Wettbewerb behält die vier klassischen Kategorien bei: Narrative Kunst, Digitale Aquarell- und Tuschemalerei, Sci-Fi-Kunst und Avantgarde-Malerei, führt aber auch eine neue Kategorie ein: Animation. Die Beiträge können über die HW Community-Plattform und die offizielle Website von HUAWEI eingereicht werden. In der ersten Runde des Wettbewerbs werden 20 Gewinnerbeiträge auf regionaler Basis ausgewählt. Das HUAWEI MatePad 12 X ist in den Farben Grün und Weiß ab dem 12. November 2025 im HUAWEI Online Store verfügbar. Je nach Ausführung starten die unverbindlichen Preisempfehlungen für Modelle des HUAWEI-Tablets für Kreative ab 649,- Euro (UVP). Was haltet ihr von einem solchen Tablet, wäre das etwas für euch und wie könnte euer Workflow davon profitieren? Sagt es uns in den Kommentaren!