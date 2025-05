HP stellt neue OmniBook 5-Serie vor: 34 Stunden Akku dank ARM

Die neue HP OmniBook 5 Serie mit Snapdragon-Prozessoren besteht aus einer Reihe KI-gestützter Notebooks mit extrem rascher Reaktionszeit.

Über die neuen HP OmniBook 5-Geräte

Sie verfügen zudem über eine sehr hohe Akkulaufzeit, Always-on-Effizienz sowie über die Leistung eines modernen KI-PCs. Die neuesten 14-Zoll- und 16-Zoll-Mainstream-Notebooks der HP OmniBook 5-Serie bieten die weltweit längste Akkulaufzeit bei einem KI-PC-Notebook für Verbraucher:innen, die bis zu 34 Stunden bei reiner Videowiedergabe (200 nits Helligkeit) beträgt. Zum Gesamtpaket gehören außerdem eine rasante Leistung und ein Design, das für den Einsatz unterwegs konzipiert ist. Die die HP OmniBook 5 Serie mit Snapdragon-Prozessoren hält somit tagelang ohne Aufladen durch. Diese PCs wurden für Studierende und Familien entwickelt, die sich eine solche Ausdauer von ihrem Notebook wünschen – und zwar bei gleichbleibender Performance der CPU.

Beim Aufladen sorgt HP Fast Charge für eine Akkuladung von bis zu 50 Prozent in nur 30 Minuten mit einem 65-W-Mini-Netzteil, das fast halb so groß und leicht ist wie das Vorgängermodell. Das 2K-OLED-Display bietet satte Farben, hohe Kontraste und eine nahezu randlose Darstellung. Die Modelle kommen mit robusten Unterhaltungs- und Kollaborationsfunktionen, darunter eine 1080p FHD IR-Kamera. Ein laute Umgebung ist ebenfalls kein Problem: HP Audio Boost 2.0 sorgt mit zwei Lautsprechern, zwei diskreten Verstärkern und KI-gestützter Rauschunterdrückung für einen noch klareren Klang. Klingt alles schön und gut, doch was kostet der Spaß? Das HP OmniBook 5 (14 Zoll) mit Snapdragon ist voraussichtlich ab Juli um € 899,- (UVP) verfügbar, und das HP OmniBook 5 (16 Zoll) mit Snapdragon ist voraussichtlich ab August um € 899,- (UVP) erhältlich.