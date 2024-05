HP OmniBook X und das HP EliteBook Ultra am AI Vision Event vorgestellt

HP hat auf dem AI Vision Event von Microsoft KI-PCs der nächsten Generation vorgestellt. Diese wurden für das KI-Zeitalter entwickelt, mit dem Ziel, die Arbeit und Kreativität der Anwender:innen zu verbessern.

Die Art und Weise, wie Anwender:innen leben und arbeiten, ist nicht mehr auf den Schreibtisch beschränkt und findet zu Hause, im Büro und unterwegs statt. Gleichzeitig verändert künstliche Intelligenz (KI) zunehmend die Erwartungen von Verbraucher:innen und Unternehmen an Produktivität und Kreativität. So glaubt mehr als die Hälfte der sogenannten Early Adopter, dass sie durch KI Zeit sparen werden, und 72 Prozent der Unternehmensleiter:innen sind der Meinung, dass KI ihren Mitarbeiter:innen helfen wird, sich auf produktivere Arbeit zu konzentrieren. Darüber hinaus präsentieren Entwickler:innen kontinuierlich KI-gestützte Software für neue Erfahrungen und Fähigkeiten, die nur mit KI-PCs der nächsten Generation möglich sind.

Hier setzt HP mit seiner neuen Produktreihe an: Der HP OmniBook X AI PC und der HP EliteBook Ultra AI PC sind die ersten KI-PCs der nächsten Generation von HP, die mit der neuesten ARM-Architektur von Grund auf neu entwickelt wurden, um leistungsstärkste KI-Technologien zu nutzen.

Beide Modelle sind mit einem Snapdragon X Elite-Prozessor und der dedizierten Neural Processing Unit (NPU)6 mit einer Rechenleistung von 45 TOPS ausgestattet, sodass Sprachmodelle und generative KI lokal auf dem Gerät ausgeführt werden können. In Verbindung mit Copilot+ PC und seinen transformativen Funktionen wie Recall steigern die PCs die Kreativität und Produktivität und bieten ein personalisiertes, leistungsstarkes Nutzererlebnis.

Das Angebot an KI-Apps wächst täglich und damit auch die Einsatzmöglichkeiten der neuen HP KI-PCs. Mit KI-Tools, die Gesten, Mimik und Sprachinteraktion zur einfachen Verständigung nutzen, wird die Kommunikation und Zusammenarbeit deutlich effektiver. Darüber hinaus werden die Präsentationsmöglichkeiten in virtuellen Meetings durch Echtzeit-Coaching und Feedback mit Hilfe von KI-Technologien verbessert. Dank KI-gestützter Software, die Profi-Funktionen auch für Anfänger leicht zugänglich macht, lassen sich Fotos, Audio- und Videodateien schneller als je zuvor erstellen und bearbeiten.

„In dieser transformativen Ära der künstlichen Intelligenz entscheiden nicht mehr Geschwindigkeit und Leistung über die Qualität eines Geräts, sondern die Fähigkeit, bahnbrechende Erfahrungen zu schaffen und zu ermöglichen”, so Alex Cho, President, Personal Systems, HP Inc. „Wir stehen am Anfang eines neuen Zeitalters des Personal Computing, das den PC-Begriff neu definieren wird. KI ermöglicht ein grundlegend personalisierteres und kreativeres Erlebnis, von dem wir glauben, dass es die Menschen sowohl in ihrem privaten als auch in ihrem beruflichen Leben bereichern wird.”