HP legt ordentlich vor: Neue OMEN– und HyperX-Produkte vorgestellt

HP hat seine Gaming-Marke OMEN und die Peripheriemarke HyperX mit einer neuen Produktgeneration deutlich aufgerüstet. Beim Level Reforge-Event wurden sie alle angekündigt!

Mehr zu den neuen HP-Geräten

Ziel ist es, Gamern auf allen Leistungsstufen – vom Casual- bis zum Profi-E-Sportbegeisterten – mehr Leistung, bessere Kühltechnik, intelligente Systemoptimierung und individuell anpassbare Ausrüstung zu bieten. Im Zentrum stehen die neuen High-End-Desktops OMEN MAX 45L und OMEN 35L (inkl. Stealth Edition). Der OMEN MAX 45L kombiniert extreme Hardware wie AMD Ryzen 9 9950X3D und NVIDIA GeForce RTX 5090 mit der nunmehr patentierten OMEN CRYO CHAMBER, die für deutlich niedrigere CPU-Temperaturen sorgt und so auch bei Dauerlast stabile Performance liefert. Ein vollmodulares 1200-W-Netzteil sowie optimiertes Gehäusedesign maximieren Luftstrom und Aufrüstbarkeit. Der OMEN 35L bietet ähnliche Leistung in etwas kompakterer Form, die Stealth Edition verzichtet auf RGB-Beleuchtung und tritt minimalistisch auf.

Zugleich ist sie der offizielle PC für die League of Legends und die VALORANT Champions Tour. Parallel dazu erweitert OMEN AI seinen Funktionsumfang. In den OMEN Gaming Hub integriert, optimiert die Software in Echtzeit Leistung, Energieverbrauch und Temperaturen in Titeln wie Valorant, League of Legends oder Fortnite – ohne dass wir komplexe Einstellungen selbst vornehmen müssen. Auf Peripherieseite führt HP neue HyperX-Headsets ein. Das kabellose HyperX Cloud Alpha 2 Wireless bietet bis zu 250 Stunden Akkulaufzeit, hochwertige 53-mm-Treiber, komfortable Materialien und eine erstmals integrierte umprogrammierbare RGB-Basisstation. Das HyperX Cloud Flight 2 setzt auf voll anpassbare RGB-Panels und lange Akkulaufzeit, während das CloudX Flight 2 eine Xbox-zertifizierte Variante darstellt.

Weiteres und Preise

Für Creatoren gibt es neue HyperX-Mikrofone: FlipCast unterstützt sowohl USB- als auch XLR-Anschluss, liefert Studioqualität und bringt Gaming-orientierte Funktionen wie RGB-LED-Ring und Touch-Stummschaltung mit. Das kompakte SoloCast 2 richtet sich an all jene, die sofort einsatzbereites, klares Audio in einem robusten, kleinen Format wollen. Insgesamt legt HP mit dieser Generation den Fokus auf Spitzenleistung, thermische Effizienz, smarte Optimierung und maximale Personalisierbarkeit – für Gaming, Streaming und Content Creation gleichermaßen. Doch wie sieht es mit den Preisen und der kommenden Verfügbarkeit aus? Hier die aktuellsten Infos: