HP Imagine 2026: HyperX präsentiert die nächste Stufe für kompetitives Gaming

Auf der diesjährigen HP Imagine in Wien hat HP ein umfassendes Update für sein Gaming-Ökosystem vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen zwei neue Desktop-Modelle sowie intelligente Software-Lösungen, die darauf abzielen, eure Performance durch gezielte KI-Optimierung und modulare Hardware zu steigern. Mit dem HyperX OMEN MAX 45L und dem HyperX OMEN 35L kommen Systeme auf den Markt, die sowohl extreme Leistung als auch eine hohe Flexibilität für zukünftige Upgrades bieten.

Maximale Power und intelligente Performance-Steigerung

Der HyperX OMEN MAX 45L markiert als bisher leistungsstärkster Intel-basierter Gaming-Desktop von HP die Spitze des neuen Portfolios. Ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 7 Prozessor 270K Plus und einer NVIDIA GeForce RTX 5090, bietet euch dieses System bis zu 10 % mehr Gaming-Performance im Vergleich zur Vorgängergeneration. Damit ihr auch bei hitzigen Gefechten einen kühlen Kopf bewahrt, sorgt die zweite Generation der Cryo Chamber in Verbindung mit einer bis zu 360 mm großen Flüssigkühlung für die nötige thermische Stabilität.

Parallel dazu könnt ihr die OMEN AI-Unterstützung nun auch in populären Titeln wie Minecraft, Roblox und Marvel Rivals nutzen. Mit nur einem Klick stimmt die Software eure Hardware-, System- und Spieleinstellungen intelligent aufeinander ab, um die Bildraten zu maximieren. In Tests konnten Spieler:innen in Minecraft so eine Steigerung der FPS-Leistung um bis zu 50 % erzielen.

Kreativität und Individualisierung im OMEN Gaming Hub

Neben der reinen Hardware-Leistung dürft ihr euch auf neue kreative Möglichkeiten freuen. Durch Partnerschaften mit HeyGen und Voicemod integriert der OMEN Gaming Hub KI-gestützte Tools direkt in eure Spielumgebung. Mit HeyGen erstellt ihr aus einfachen Skripten Videos mit eurem persönlichen KI-Avatar, während ihr über Voicemod Zugriff auf über 200 Voice-Changer und tausende Soundeffekte habt, um eure Kommunikation in Echtzeit zu individualisieren.

Der HyperX OMEN MAX 45L sowie der HyperX OMEN 35L werden voraussichtlich ab Juni verfügbar sein. Die OMEN AI und die neuen Hub-Funktionen stehen euch ab sofort über den Microsoft Store zur Verfügung.