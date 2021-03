How not to summon a Demon Lord ab August 2021 auf DVD und Blu-ray

Seit Ende 2019 veröffentlichen wir How NOT to Summon a Demon Lord als Manga – nun sicherte sich KAZÉ Deutschland die Heimkinorechte für die Ecchi-Fantasy-Serie, die ab voraussichtlich 19. August auf insgesamt drei Volumes erscheint. Volume 1 erscheint dabei als – wie gewohnt – Limited Edition mit Sammelbox.

Worum geht’s?

Takuma ist ein Nerd der alten Schule: extrem gut im Gaming, totale Niete in der sozialen Interaktion. Eines Tages schläft er beim Zocken seines Lieblings-MMORPGs ein und erwacht plötzlich in dessen Welt Cross Reverie in der Gestalt seines Avatars Diablo. Ein Catgirl und eine Elfe streiten sich darum, wer jetzt nun das Anrecht auf ihn hat. Denn beide behaupten, ihn beschworen zu haben, um ihn zu ihrem Sklaven zu machen. Der Plan geht aber aufgrund von Diablos Magie nach hinten los und die beiden hübschen Mädchen werden zu seinen Sklaven! Da Takuma keine Ahnung hat, wie man sich in dieser Situation verhält, schlüpft er einfach auch mental in die Rolle von Diablo und verhält sich ganz gemäß seinem Spitznamen “Dämonenkönig”. Mit den zwei Mädels im Gepäck muss er nun herausfinden, was los ist und wie man diesen Sklavenvertrag wieder lösen kann – und das natürlich nicht, ohne sie zuvor besser kennenzulernen und seine Abenteuer in Cross Reverie zu erleben!