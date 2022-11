House of the Dragon Staffel 1 erscheint am 16.11.2022 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für all diejenigen, die von der Welt des eisernen Throns nie genug bekommen – Warner Bros veröffentlicht House of the Dragon Staffel 1 am 16.11.2022 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray.

Worum geht’s?

200 Jahre vor den Ereignissen von “Game of Thrones” herrschen die Targaryens über die Sieben Königslande – und stehen am Rande eines Bürgerkriegs, der in ihrem eigenen Haus seinen Anfang nimmt.König Viserys, bislang ohne männlichen Nachfolger, versetzt das Königreich in Aufruhr, als er seine Tochter Rhaenyra zu seiner Thronerbin erklärt. Als schließlich doch ein gesunder Sohn das Licht der Welt erblickt, soll verhindert werden, dass Rhaenyra jemals den Eisernen Thron besteigt. Beide Seiten schmieden finstere Intrigen, die das Königreich in höchste Gefahr bringen.Wir erfahren, wie das Haus der Drachen zur Macht emporsteigen konnte – um schließlich alles wieder zu verlieren.