House of Gucci ab 10.3.2022 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Aktuell begeistert House of Gucci noch das Kinopublikum, falls ihr allerdings schon wisst, dass ihr es nicht mehr rechtzeitig ins Kino schafft, so müsst ihr nicht sehr lange auf das Heimkinodebüt warten. Laut letzten Informationen kommt der starbesetzte Film am 10. März dieses Jahres auf DVD und Blu-ray in den Handel.

Worum geht’s?

“House of Gucci” ist inspiriert von der ebenso schockierenden wie wahren Geschichte der exzentrischen Familie hinter dem italienischen Mode-Imperium. Als Patrizia Reggiani (Lady Gaga), eine Außenseiterin aus bescheidenen Verhältnissen, in die Gucci-Familie einheiratet, bringt ihr schrankenloser Ehrgeiz das Familienerbe ins Wanken und führt zu einer unheilvollen Spirale von Verrat, Dekadenz, Rache und schließlich … Mord.

Meisterregisseur Ridley Scott wendet sich mit einem exquisiten Star-Ensemble, das von Oscar-Preisträgerin Lady Gaga (“A Star Is Born”), über Adam Driver (“Marriage Story”, “BlacKkKlansman”) und Salma Hajek (“Frida”) bis zur Filmlegende Al Pacino (“Scarface”) reicht, der abgründigen Familiengeschichte der weltberühmten Guccis zu und liefert uns ein Filmvergnügen, das Geheimnisse, Intrigen, Glamour, Eleganz und Spannung in sich vereint.