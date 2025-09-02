Hotel Xylophon Reisebericht: Ein Familienparadies, das seine Versprechen hält

Die Sehnsucht nach einer Auszeit vom Alltag, einem Ort, an dem die ganze Familie auf ihre Kosten kommt, war riesig. Für uns, zwei Erwachsene und unsere dreijährige Tochter, bedeutete das die Suche nach einem echten Familienparadies, das nicht nur Spaß für unsere Kleine bietet, sondern auch Raum für gemeinsame, kostbare Momente. Und so verschlug es uns in das Hotel Xylophon bei der Therme Lutzmannsburg. Die Versprechen waren vielversprechend und deshalb auch die Erwartungen hoch und eines vorweg: Wir wurden nicht enttäuscht.

In diesem Bericht teilen wir unsere persönlichen Eindrücke, um euch einen umfassenden und ehrlichen Einblick zu geben. Schnallt euch an.

Unsere Ankunft & der erste Eindruck vom Hotel Xylophon

Schon die Anreise zum Hotel Xylophon war unkompliziert. Das Hotel liegt zentral und die Sonnentherme Lutzmannsburg ist über einen unterirdischen Gang direkt erreichbar – mit dem Bademantel und der Badetasche direkt in die Therme. Ein Traum für alle Familien. Vom ersten Moment an, als wir die Lobby betraten, fühlten wir uns pudelwohl. Die Atmosphäre ist herzlich und familiär, und das Personal an der Rezeption, im Restaurant, an der Bar und im Kids-Club war unglaublich freundlich und zuvorkommend. Das trägt maßgeblich zum Wohlfühlfaktor bei und macht den Urlaub von Anfang an entspannt.

Familienzimmer-Check: Raum zum Entfalten

Ein entscheidender Faktor für einen gelungenen Familienurlaub ist das Zimmer – es ist unser Rückzugsort, unsere Homebase und der Ausgangsort für die Abenteuer, die der Urlaub mit sich bringt. Unser Zimmer war geräumig und bot mehr als genug Platz für uns als kleine Familie. Ein absoluter Pluspunkt war das separate Schlafzimmer, das es uns Eltern ermöglichte, den Abend entspannt im Wohnbereich ausklingen zu lassen, während unsere Dreijährige bereits schlief. So bekommen alle die nötige Ruhe, um sich für den nächsten Tag wieder zu erholen.

Das Bad in unserem Zimmer war offen gestaltet – ohne eine separate Tür. Auch wenn das auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Designentscheidung zu sein scheint, war es für uns sehr passend, weil wir so unsere Kleine auch immer im Blick hatten. Weil ich gerade beim Badezimmer bin: man merkt, dass das Xylophon nicht nur Familienhotel auf die Webseite schreibt, sondern auch wirklich so meint. So gab es im Badezimmer beispielsweise ein kleines Stockerl, ein Topfi, einen Kloaufsatz und eine Sperre, damit unsere Kleine nicht aus dem Bettchen fallen kann. Und das ohne, dass man irgendwo oder bei irgendjemanden nachfragen muss. Ein Traum!

Der Bademantelgang zur Sonnentherme Lutzmannsburg: Das Herzstück des Urlaubs

Einer der wohl größten Pluspunkte des Hotel Xylophon ist die direkte, unterirdische Verbindung zur Therme Lutzmannsburg. Die Möglichkeit, sich einfach im Zimmer in den Bademantel zu werfen, die gefüllte Badetasche zu schnappen und durch einen, überdachten Gang direkt in die Wasserwelt zu spazieren, ist ein Segen für alle Familien.

Für unsere Kleine war die Sonnentherme ein einziges, riesiges Abenteuerland. Die Baby World mit ihrem angenehm warmen Wasser (34°C) und den speziell auf die Kleinsten abgestimmten Bereichen ist ideal für die ersten Schwimmversuche. Uns beeindruckte besonders die Tatsache, dass es hier die erste Babysauna Österreichs gibt. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal, das zeigt, wie sehr sich die Therme auf die Bedürfnisse von Familien mit Babys und Kleinkindern fokussiert.

Während wir uns hauptsächlich in der Baby World aufhielten, merkten wir, dass die Therme auch für ältere Kinder und Teens viel zu bieten hat. Die Speed World mit ihren aufregenden Rutschen serviert endlosen Spaß – sogar mit Virtual Reality! Die Therme ist ganz klar ein „Kinderparadies“, aber es gibt auch Rückzugsorte für Eltern, die mal eine Auszeit brauchen (z.b. in der Sauna Welt). Abgerundet wird der Thermenaufenthalt mit Bastelstationen, Kinderprogramm (z.b. Bumper Boat fahren) und einer Bühne auf der wir einen Ausschnitt von Teatros Mogli oder den Illusionisten Sven Alexiuss sehen konnten.

Kulinarische Reise: Ein Fest für Feinschmecker:innen

Neben Spaß und durchdachten Zimmer ist die Verpflegung ein weiterer wichtiger Pfeiler des Familienerlebnisses. Vom Frühstück über das Mittagessen bis zum Abendbuffet gab es immer eine große Auswahl an Speisen, sodass wirklich alle fündig werden. Bei uns war die Auslastung des Hotels so hoch, dass es bei jeder Mahlzeit ein Buffet gab – wenn weniger los ist, gibt es servierte Speisen. Großer Pluspunkt: Es gab auch etwas für die ganz Kleinen (Marken-Babybrei, passendes Geschirr und eine Mikrowelle). Einziges Manko: Hier hätte ich mir auch ein Stockerl, wie auf den Zimmern gewünscht, sodass unsere Kleine selbst sehen kann, was es gibt.

Dafür möchte ich die Spielecke im Restaurant positiv hervorheben – unsere Kleine hat sich dort oft beschäftigt, sodass wir in Ruhe fertigessen konnten. Ein weiteres Highlight für unsere Kleine: Eine Rutsche, die vom Kids-Club zum Restaurant führt.