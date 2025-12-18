Hotel Steiner: Vom Bett auf die Piste im Familienhotel

Obertauern gilt als schneesicherster Wintersportort Österreichs. Von der Höhenlage auf 1.800 Metern profitieren im Hotel Steiner auch große und kleine Wellnessgäste, die den Berggipfeln entgegenschwimmen. Das Beste aus beiden Welten: Abwechslung und eine Riesengaudi wird für Kids mit Familien-Schwimmbad, Waldspielplatz, Karaoke-Raum, Indoor-Sandspielplatz, Kreativatelier und Holzzirkus geboten. Erwachsene entspannen währenddessen im adults only Rooftop-BergSpa. Mit der Genuss-Vollpension werden Familien rundum kulinarisch verwöhnt. Hier steinert´s gewaltig!

Jede Menge Abenteuer

Dank der Indoor-Kinderwelt werden Sandburgen nicht mehr nur am Meer, sondern inmitten der Salzburger Bergwelt gebaut. Kinder lieben Sand und hier gibt es einen ganzen Raum davon – zum Burgenbauen und Graben. Im Waldspielplatz vergnügen sich ForscherInnen und EntdeckerInnen bei einer Reise durch Flora und Fauna und nutzen Klettermöglichkeiten, Rutschen, Schaukeln und den Ninja Warrior Parcours um sich richtig auszutoben. Im Holzzirkus wird gehämmert und genagelt. KünstlerInnen zeigen ihre Talente im Kreativatelier. Richtige und schräge Töne kommen aus dem Karaoke Raum, inspiriert von Thomas Steiners Japanreise.

Wellness für alle

Das lichtdurchflutete Panorama-Hallenbad ist „the place to be“ für das gemeinsame Familienplantschen. Kleine und große Füße werden im Whirlpool und in der Familiensauna gewärmt. Familien-Sole-Lounge, Tempel des Lichtes und Kuscheloase laden zum Chillen ein. Für eine Pause vom Familienleben sorgt der adults only Rooftop-BergSPA mit Panorama-Ruheraum, Finnischer- & Zirbensauna. Ein Highlight des Wellnessbereichs ist der Infinity Pool. Von ganz oben die zarten Schneeflocken auf der Haut spüren und in die verschneite Landschaft schauen – die grandiose Bergwelt präsentiert sich hier aus erster Reihe.

Das familiär geführte Familienhotel

Eine starke Familienbande sind Thomas und Andrea Steiner und ihre beiden Jungs. In den letzten 20 Jahren haben sie das Hotel mit viel Gespür weiterentwickelt und spätestens seit dem Umbau, im Sommer 2022, zählt das Hotel zu den führenden Familienhotels in Österreich.

Genuss-Vollpension: Kulinarik ist Thomas Steiners Leidenschaft, wovon auch die Gäste profitieren. Vom Frühstücks- und Mittagsbuffet bis zum Fünf-Gang-Dinner werden den gesamten Tag Köstlichkeiten geboten. Ob Boxenstopp oder Einkehrschwung: Der beheizte Ski-und Bergsportraum führt direkt zum Restaurant und nach der Stärkung wartet abermals das Bergvergnügen.

Urlaub im Top-Skigebiet

Obertauern, mitten in der Bergwelt des Salzburger Landes, ist eine Schneeschüssel mit Wintergarantie von beinahe einem halben Jahr. 100 Pistenkilometer und perfekte Schneeverhältnisse von Ende November bis Ende April machen das Skigebiet attraktiv. Wer gerne Zeit und Kilometer spart ist im Familienhotel richtig, denn von der Steiner-Suite geht’s direkt auf die Piste. Ob das erste Mal auf zwei Brettern oder Skiprofi – Obertauern ist ein Skigebiet für alle. Kinder-Skikurse sowie das spannende Erlebnisareal für Kinder – das „Bobby Land“ – machen Skifahren lernen kinderleicht.

Mehr über das Hotel erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.