Hotel Sand: Mit den Kindern zum Aktivurlaub ins Meraner Land

Ponyreiten, Klettern, Fischen, Lamatrekking, Wandern, Fahrradfahren, Bogenschießen und noch viel mehr. Im Hotel Sand verbringen Familien unvergessliche Tage in der Natur. Kinder unter fünf Jahren machen das ganze Jahr über gratis Urlaub im Sand. Zu den Terminen des Familien-Ferien-Specials ist das jüngste Kind bis 9,99 Jahre frei.

Tür auf und raus ins Grüne. Das Hotel Sand ist umgeben von einem wahren Paradies für Familien, die gerne in der Natur unterwegs sind. Praktisches Hike in – Hike out und Bike in – Bike out machen den Urlaub mit den Kids zum Kinderspiel. Gemütlich auf den Waalwegen und Panoramawegen wandern oder eine Fahrradtour unternehmen. Von der Familienwanderung bis zur ausgewählten Wanderung zu einem Bergsee ist alles mit dabei im Aktivprogramm des Hotels. Die Bikeschule Ötzi Bike Academy bietet einen Kidsnachmittag am Techniktrainingsgelände für Kinder und Jugendliche an. In den Ferienzeiten rundet der Tourismusverband mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm den Familienurlaub zusätzlich ab.

An 300 Tagen im Jahr scheint im Meraner Land die Sonne. Am Kinderspielplatz im großen Garten des Hotel Sand toben sich die Kleinen aus. Sandspielen, Trampolinspringen, Urlaubsfreunde kennenlernen, draußen fühlen sich die Kinder pudelwohl. Wer schwimmen möchte, kommt in das 25-Meter-Sportbecken, das immer angenehm beheizt (ca. 28 Grad) ist, oder in das

Solebecken. Im Hallenbad entspannt die ganze Familie. Die Eltern gönnen sich eine entspannende Massage. Das Wellness-Team bietet von der klassischen Ganzköpermassage bis hin zur belebenden Aromaölmassage eine große Auswahl. Möchten Mama und Papa entspannt in den Tag starten, empfiehlt sich die Yogastunde am Morgen. Zum gesunden Schwitzen geht es in die Saunawelt mit Blick auf die Poollandschaft und die umliegenden Berge des Vinschgaus.

Unbeschwertes Zusammensein – das erleben Familien im Hotel Sand. Wenn Eltern und Kinder abends, vollgetankt mit Naturerlebnissen und frischer Luft, zum Essen kommen, dann genießen die Erwachsenen ein delikates Fünf- bis Sieben-Gänge-Dinner und das gute Gefühl, verwöhnt zu werden. Auf die Vorlieben und Bedürfnisse der jüngsten Feinschmecker wird natürlich gern Rücksicht genommen. Für die kreative und innovative Gourmetküche des Hotel Sand verwendet das Küchenteam hochwertige, regionale Lebensmittel und Bio-Produkte. Im Weinkeller und in der Vinothek lagern bis zu 300 edle Tropfen aus Südtirol und Italien. Vielleicht haben Mama und Papa abends, wenn die Kleinen müde von dem spannenden Urlaubstag gut schlafen, noch Lust auf ein gutes Gläschen. Der Hausherr, ein passionierter Weinliebhaber, lädt auch zu Degustationen besonderer Jahrgänge in den hauseigenen Weinkeller ein.

Aktuelle Angeobte vom Hotel Sand:

Familien Ferien Special (28.03.–12.04.26, 23.05.–07.06.25, 04.07.–02.08.26, 29.08.–13.09.26, 24.10.–08.11.26)

Das jüngste Kind (bis 9,99 Jahre) wohnt bei einem Aufenthalt von 5–10 Nächten kostenlos im Hotel. Die Geschwisterkinder zahlen regulär nach Altersstaffelung, nur im Zimmer der Eltern bei 2 Vollzahler:innen.