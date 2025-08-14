Hotel Quelle***** Nature Spa Resort: Kuschelherbst in den Dolomiten

Champagner unter Sternen, private Saunagänge mit Dolomitenblick und ein Infinity Pool, exklusiv reserviert für zwei – im Hotel Quelle Nature Spa Resort*** im Südtiroler Gsiesertal erleben Gäst:innen romantische Auszeiten, inszeniert mit viel Liebe zum Detail. Zwischen majestätischen Gipfeln und klarer Herbstluft verschmelzen alpine Natur, luxuriöse Wellness und feinste Kulinarik zu unvergesslichen Momenten.**

Magische Zweisamkeit über den Dächern der Dolomiten

Besonders magisch sind die Abende im Timeless Sky Spa: Wenn der Infinity Pool im Kerzenschein funkelt und die Bergspitzen im silbernen Mondlicht schimmern, gehört dieser Ort zwei Genießer:innen ganz allein. Zwei Stunden lang laden die Mountain Fire Hot Sauna, die Sky Terrasse und die stilvolle „Cloud7“ Sky Bar mit sanften Klängen dazu ein, einen traumhaften Abend zu zweit zu verbringen. Wer mag, lässt sich dazu ein leichtes Dinner servieren – während über den Dolomiten langsam der Sternenhimmel aufzieht.

Doch auch in den eigenen vier Wänden lässt sich Romantik auf höchstem Niveau genießen: Ein Anruf genügt – und der Roomservice verwandelt die Suite in ein privates Spa mit warmem Bad, Duftkerzen und edlen Pralinen. Beim exklusiven „Romeo & Julia“-Treatment erwartet Gäst:innen ein sanftes Peeling mit Aromaölen, begleitet von Klangschalen und einer entspannenden Rückenmassage mit Arnika. Wer den „Wellnesstraum Dolomiten“ bevorzugt, taucht gemeinsam in ein wohltuendes Kräuterbad ein und genießt dazu Wein und Käse in gemütlicher Zweisamkeit.

Romantik, Wellness und Natur in perfekter Harmonie

Für Naturliebhaber:innen wird die Romantik nach draußen verlegt – zu einem liebevoll vorbereiteten Picknick an einem der schönsten Kraftplätze Südtirols. Mit Decke und Picknickkorb ausgestattet, finden Paare dort ungestörte Zweisamkeit und spüren die besondere Energie der Bergwelt.

Der Tag verläuft in perfekter Balance zwischen Bewegung und Entspannung: Zwölf stilvolle Saunaoasen laden zum Abschalten ein, sieben beheizte Pools sowie ein Naturbadeteich sorgen für erfrischende Momente. Wohltuende Anwendungen in der Beauty- & Vital Lounge schenken neue Energie, während geführte Wander- und Biketouren durch die Dolomiten Eindrücke schaffen, die weit über den Moment hinaus nachwirken.

Wenn die Sonne langsam hinter den Gipfeln versinkt, übernimmt die Gourmetküche die Bühne: Fein komponierte Menüs und gelebte Weinkultur machen jeden Abend zu einem Fest für die Sinne. Danach klingt der Tag entspannt aus – bei einem Drink an der Bar, in der gemütlichen Rumlounge oder zurückgezogen in der Sky Loft & Spa Suite, wo Whirlpool, private Sauna und knisterndes Romantic Fire den perfekten Tagesabschluss bilden. Oder der Sommelier zelebriert die Kunst des Sabrage und schenkt feinsten Champagner ein – ein funkelnder Moment, der einen vollkommenen Tag zu zweit krönt.