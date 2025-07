Hotel Panorama Royal erweitert sein Angebot mit dem „Baumnest“

Mit 21 neuen Zimmern, einer Panoramabar mit Weitblick und vielen weiteren Highlights setzt das Panorama Royal in Bad Häring gezielt auf Weiterentwicklung. Das Hotel verfolgt eine klare Vision: Energie, Kraft und Lebensfreude für Gäste und Team.

Mit dem Projekt „Baumnest“ erreicht das Hotel einen strategischen Meilenstein in der Weiterentwicklung seiner Unternehmensphilosophie. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, das Erlebnis für Gäste und Mitarbeitende spürbar zu bereichern und die Ausrichtung als Ort für ganzheitliche Erholung weiter zu stärken.

Die „Vogelnester“: Wohlbefinden und kreative Neuerungen

Zentraler Bestandteil des Bauprojekts sind 21 neue Zimmer, die den Namen „Vogelnester“ tragen. Sie bieten einen exklusiven Rückzugsort mit Weitblick und sind in die natürliche Umgebung des Tiroler Sonnenplateaus eingebettet. Mit ihrer naturnahen Gestaltung und einer offenen Raumwirkung greifen sie das Leitmotiv des „Baumnests“ auf und verkörpern Leichtigkeit, Geborgenheit sowie neue Perspektiven.

Architektonische Erweiterungen

Das „Baumnest“ wird durch weitere architektonische Highlights ergänzt. Die einladende Panoramabar bildet künftig ein Herzstück des Hauses. Sie verbindet Ausblick und Atmosphäre auf höchstem Niveau. Auch die Hotelküche wird vergrößert, um mehr Effizienz und Qualität in der kulinarischen Umsetzung zu ermöglichen. Ein neu konzipiertes Mitarbeiterrestaurant mit Kommunikationszentrum schafft Raum für Austausch, Regeneration und gelebte Wertschätzung im Arbeitsalltag.

Gesundheit, Balance und Komfort neu gedacht

Die Verdoppelung des Fitness- und Meditationsbereichs unterstreicht die Bedeutung von Gesundheit und innerer Balance als zentrale Anliegen des Wellnesshotels. Gleichzeitig wird der Eingangsbereich großzügig neu gestaltet und das Restaurant erhält ein neues, offenes und komfortables Design. All diese Maßnahmen sind Teil eines klaren Zukunftsplans, in dem sich Innovation, Achtsamkeit und Menschlichkeit als Grundpfeiler widerspiegeln.

Weichenstellung für ein inspirierendes Miteinander

„Mit dem Projekt ‚Baumnest‘ schaffen wir nicht nur neue Räume, sondern stärken auch das Fundament unserer Unternehmenskultur“, erklärt Eigentümer Peter Mayer. „Wahre Innovationskraft entsteht dort, wo Menschen sich wohlfühlen und aufblühen können – das gilt für unsere Gäste ebenso wie für unsere Mitarbeitenden.“

Das Panorama Royal bleibt somit ein dynamischer Gastgeber mit klarer Vision. Die Verbindung von Tradition und Aufbruch sowie von Kraft, Energie und Lebensfreude prägt das Haus seit mehr als zwei Jahrzehnten. Mit dem „Baumnest“ wird dieser Weg konsequent weitergedacht und eröffnet neue Perspektiven für Wohlbefinden und ein inspirierendes Miteinander.

Das Hotel Panorama Royal in Bad Häring/Tirol ist ein führendes Wellness- und Genusshotel in Panoramalage hoch über dem Inntal. Es bietet seinen Gästen umfassende Erholung auf einem einzigartigen Energieplatz. Das mehrfach ausgezeichnete Haus vereint eine 7.500 m² große Wellness Dream World, das Gourmetrestaurant „Atelier Freund-Schafft“ (3 Hauben Gault&Millau) sowie die innovative Gesundheitsphilosophie „Our way of healing“. Dieses besondere Konzept basiert auf sechs kombinierbaren Säulen von Achtsamkeit bis Longevity und schafft nachhaltiges Wohlbefinden für Körper, Geist und Seele. Im Sommer lädt die 20.000 m² große Parkanlage mit Meditationswiese, Kraftplätzen und vielfältigem Aktivangebot zum Regenerieren und Auftanken ein. Das Panorama Royal steht für Lebensfreude, Gastlichkeit und das klare Ziel, Menschen auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und innerem Gleichgewicht zu begleiten.