Hotel Palais Mailberger Hof nach aufwendiger Renovierung neu eröffnet

Im Herzen der Wiener Innenstadt, in der geschichtsträchtigen Annagasse 7, wurde nun ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das Palais Mailberger Hof, ein barockes Juwel mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1452 zurückreicht, wurde nach aufwendiger Renovierung neu eröffnet. Als 18. Haus der Schiehser-Hotels verbindet das Stadt-Refugium historische Eleganz mit modernem Komfort – und setzt dabei auf typisch wienerischen Charm. Nur wenige Schritte vom Stephansdom und der Wiener Staatsoper entfernt, entsteht damit die wichtigste Visitenkarte für eines der jüngsten Hotelunternehmen Wiens unter der Leitung von Alexander Schiehser.

Verantwortlich für die Umgestaltung ist das renommierte Wiener Architekturbüro BWM Designers & Architects, das dem Palais seine unverkennbare Handschrift verliehen hat. Barocke Details treffen auf Minimalismus und moderne Ästhetik. Zwischen kunstvollem Stuck und Wiener Geflecht entsteht ein Ambiente, das zeitlose Eleganz mit einem Gefühl von Zuhause inmitten der pulsierenden Hauptstadt vereint. Für absolute Ruhe und Erholung sorgt der geschlossene und begrünte Innenhof – abgeschirmt von den Geräuschen der umliegenden Gassen. Eine echte Rarität, die man in Wien zu schätzen weiß.

„Unser Hotel Palais Mailberger Hof steht als neues Stadthotel im denkmalgeschützten Kleid für jenen Qualitätstourismus, den Wien und die Wiener sich wünschen. Wir sind ein einmaliger Rückzugsort für all jene Gäste, die in das historische, das kulturelle und auch das zeitgenössische Leben in unserer Stadt voll eintauchen und jeden Tag wieder zu uns, in ihr entspanntes Refugium mit Champagner-Bar, heimkehren möchten“, beschreibt Kreativkopf und Namensgeber von Schiehser Hotels, Alexander Schiehser, das Konzept.

Das Palais Mailberger Hof verfügt über 50 individuell gestaltete Zimmer, die nicht nur modernen Komfort, sondern auch Handwerkstradition aus Österreich bieten und inszenieren. Das sieht man an den stuckbesetzten Decken oder dem verbliebenen, jahrhundertealten Kachelofen, der in der exklusiven Suite des Hotels seinen Platz gefunden hat. Zu den besonderen Highlights zählen die exklusive Champagner-Bar von Veuve Clicquot, die zum Verweilen und Genießen einlädt, sowie ein kleiner aber feiner Saunabereich, der die Erholung nach einem aufregenden Tag in der Donaumetropole garantiert.

Ein Palais mit Geschichte – Wiens neue Hotel-Ikone entsteht

Das Palais, einst Teil der Mailberger Kommende und seit rund 250 Jahren im Besitz des Malteser-Ordens, ist heute ein denkmalgeschütztes Schmuckstück der Wiener Baukunst. Mit seinem ruhigen Innenhof, der die geschäftige Innenstadt ausblendet, und seiner zentralen Lage nur wenige Schritte von Wiens kulturellen Highlights entfernt, präsentiert sich das Hotel als Oase inmitten der Metropole. Mit seiner Mischung aus Tradition, Design und Wiener Gastfreundlichkeit wird das Palais Mailberger Hof ein einzigartiger Neuzugang unter Wiens Hotels und trägt die Handschrift von Alexander Schiehser, der auf persönliches Engagement und Authentizität setzt.

Ob für ein romantisches Wochenende, eine Geschäftsreise oder einen kulturellen Städtetrip – das Palais Mailberger Hof ist die perfekte Wahl für Reisende, die nach einem besonderen Juwel mitten im historischen Kern von Wien suchen. Aufenthalte können ab sofort über die gängigen Buchungsplattformen gebucht werden.