Hotel Hohenwart: Wandern & Törggeln im Meraner Land

Ihr dürft euch auf ein ganz besonderes Herbst-Abenteuer freuen: Im Hotel Hohenwart in Schenna erwartet euch eine traumhafte Kombination aus Wandern und Törggelen. Wenn sich die Natur in goldene, rote und kupferne Farben hüllt, erwacht in Südtirol eine jahrhundertealte Tradition, die Herz und Gaumen gleichermaßen verwöhnt.

Südtiroler Herbst-Symphonie: Wandern in malerischer Kulisse

Die Region rund um Schenna ist wie geschaffen für unvergessliche Wandererlebnisse im Herbst. Ihr könnt auf historischen Waalwegen an plätschernden Wasserläufen vorbeischlendern oder auf Kastanienwegen durch goldene Weinberge und malerische Haine spazieren. Jeder Schritt führt tiefer in diese einzigartige Atmosphäre, die der Herbst in Südtirol mit seiner klaren Luft und den weiten Blicken auf die Dolomiten so besonders macht.

Törggelen: Gaumenfreuden der Extraklasse

Nach der Bewegung könnt ihr euch auf Genuss pur freuen: Das Törggelen, einst eine Tradition der Weinbäuerinnen und -bauern nach der Weinlese, steht heute für Geselligkeit und Lebensfreude. Frisch gekelterter Wein, den die Einheimischen Suser nennen, wird zu über offenem Feuer gebratenen Kastanien und deftigen Spezialitäten wie Schlutzkrapfen oder Surfleisch serviert. Diese authentischen Köstlichkeiten sind die Essenz des Südtiroler Herbstes und bringen Menschen auf ursprüngliche Weise zusammen.

Authentischer Genuss im Pfefferlechner

Diese Tradition könnt ihr besonders stimmungsvoll im Pfefferlechner in Lana erleben, der zum Familienunternehmen Hohenwart gehört. In den heimeligen Stuben und dem weitläufigen Biergarten unter Kastanienbäumen werden Törggele-Gerichte serviert, wie es seit Generationen Brauch ist. Freut euch auf hausgemachte Knödel, Schlutzer oder Erdäpfelblattln, dazu gibt es Speck, Würste und Kraut von Produzent:innen aus der Region. Der Suser kommt aus dem eigenen Weinberg, die Kastanien von den Bauern:bäuerinnen der Umgebung – authentischer könnt ihr den Herbst kaum schmecken.

Entspannung und Wohlgefühl im Hotel Hohenwart

Nach einem ereignisreichen Tag lädt euch das Hotel selbst zur puren Entspannung ein. Der VistaSpa mit dem Infinity Sole Pool auf der Dachterrasse bietet einen atemberaubenden Blick über das Meraner Land. Für sportlich Aktive gibt es ein 25-Meter-Sportbecken und ein beheiztes Hallenbad, das ganzjährig für wohltuende Momente sorgt. Ihr könnt auch auf die Hohenwart-Terrasse zurückkehren und die gerösteten Kastanien und den frischen Suser unter freiem Himmel genießen. Hier wird der Herbst nicht nur erlebt – er wird zelebriert.