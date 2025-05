Hotel Hinteregger: Großes Kino im Nationalpark Hohe Tauern

Dort, wo die Natur noch ihr ursprüngliches Gesicht zeigt, wo sich mächtige Dreitausender wie der Großglockner und der Großvenediger in den Himmel recken, liegt ein ganz besonderer Rückzugsort – das Hotel Hinteregger. Eingebettet in die majestätische Kulisse des Nationalparks Hohe Tauern – dem größten Schutzgebiet Mitteleuropas – ist es mehr als ein Hotel. Es ist ein Ort zum Durchatmen, um sich in preisgekrönter Architektur wohlzufühlen und sich auf erholsame Tage in den Bergen zu freuen.

Alpine Seele trifft auf moderne Leichtigkeit

Mitten im charmanten Matrei überrascht das Hotel Hinteregger auf den ersten Blick. Ein Haus, das seine Wurzeln in der bäuerlichen Tradition hat – und sich zugleich wohltuend zeitgemäß präsentiert. Die ausgezeichnete Architektur zeugt von Respekt gegenüber der Vergangenheit und dem Mut, neue Wege zu gehen. Warme Hölzer, klare Linien, lichtdurchflutete Räume – hier entstehen Begegnungen zwischen Alt und Neu, zwischen Heimatgefühl und weltoffenem Design. Gastgeberin Katharina Hradecky bringt es auf den Punkt:

„Wir leben die Geschichte unseres Hauses mit Stolz – und gestalten gleichzeitig die Zukunft mit viel Herz und Feingefühl. Es ist dieses Spannungsfeld, das unser Haus so besonders macht.“ Getragen von familiärer Herzlichkeit entsteht eine Atmosphäre, die berührt und verbindet.

Sommer zwischen Gipfeln und Gletscherflüssen

Wer den Sommer in den Osttiroler Bergen verbringt, spürt den Puls der Natur hautnah. Ob bei geführten Wanderungen durch den Nationalpark, über blühende Almen und durch das sagenhafte Gschlößtal, oder bei anspruchsvollen Bike-Touren über alpine Trails – die Bergwelt rund um Matrei lässt niemanden unberührt.

Von der Kalser Glocknerstraße aus eröffnet sich ein atemberaubender Ausblick, der in Erinnerung bleibt: Der Großglockner, in seiner ganzen Erhabenheit. Wer das Abenteuer sucht, stürzt sich mit dem Raftingboot in die tosenden Wassermassen der Isel – dem letzten großen Gletscherfluss der Alpen. Ruhigere Momente findet man auf den Greens des nahe gelegenen Dolomitengolfplatzes oder einfach beim Innehalten inmitten dieser gewaltigen Landschaft.

Zeit für Genuss und Entspannung

Nach einem erlebnisreichen Tag in der Natur empfängt das Hotel Hinteregger seine Gäste mit wohltuender Ruhe. Der Naturpool glitzert in der Abendsonne, solarbeheizt und klar wie ein Bergsee. Im Wellnessbereich verschmelzen Lehm, Holz, Stein und Wasser zu einem harmonischen Ganzen. Große Glasfronten holen die Berge ins Haus – ein Geschenk für Sinne und Seele.

Auch kulinarisch folgt man hier einer klaren Philosophie: Authentisch, regional, ehrlich. Auf den Teller kommen frisches Gemüse und aromatische Kräuter aus dem hauseigenen Garten, frische Kartoffeln vom eigenen Feld und bestes Fleisch vom familieneigenen Hof. Sogar der Apfelsaft wird aus den Äpfeln der alten Streuobstwiesen gepresst. Dazu ein Glas Wein von sorgfältig ausgewählten österreichischen Winzern – und der Genuss ist perfekt.

Osttirol pur

Im Hotel Hinteregger werden Tradition und Innovation großgeschrieben. Die Natur ist allgegenwärtig. Wer hierherkommt, erlebt Osttirol in seiner schönsten Form: unverfälscht, inspirierend und genussvoll.