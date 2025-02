Hotel habicher hof: Die Bergfexe können den Sommer kaum erwarten

Die Skier sind wieder im Keller verstaut, jetzt ist die Zeit für Wandern und Biken. Der charmante habicher hof im Tiroler Ötztal verwöhnt alle Bergfexe mit einer exklusiven Kombination aus entspannten Wohlfühlmomenten und abwechslungsreichen Naturerlebnissen.

Mehr vom Bergurlaub mit der Summer Card

Von Anfang Juni bis Anfang Oktober ist die Summer Card im Aufenthalt im habicher hof inbegriffen. Damit sind die Gäste umweltfreundlich mobil und können Bergbahnen und öffentliche Busse gratis benützen. Außerdem gibt es Ermäßigungen oder freien Eintritt bei Freizeitattraktionen wie der AREA 47 und dem Aqua Dome. Frei- und Naturbäder, Minigolfanlagen und vieles mehr runden das vielfältige Freizeitangebot perfekt ab.

Wandern, soweit die Füße tragen: Wanderparadies Ötztal

Der habicher hof ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen in die alpine Landschaft des Ötztals. Ob gemütliche Spaziergänge durch blühende Almwiesen, anspruchsvolle Gipfeltouren oder Themenwege, die faszinierende Einblicke in die Natur und Kultur der Region bieten – für jedes Fitnesslevel gibt es passende Routen. Gut markierte Wanderwege führen durch dichte Wälder, entlang klarer Bergbäche und zu spektakulären Aussichtspunkten. Gemütliche Talwanderungen, Kinder- und Erlebniswanderwege sowie faszinierende Gletschertouren machen das Wanderangebot rund um den habicher hof nahezu unbegrenzt.

Für Rad- und Mountainbikefans – Vielfalt auf zwei Rädern

Auch für Radfahrer:innen und Mountainbiker:innen bietet der habicher hof ein abwechslungsreiches Terrain. Direkt vom Hotel aus führen abwechslungsreiche Routen durch das Tal, zu idyllischen Almen und herausfordernde Anstiege in hochalpine Regionen. Mountainbikes stehen im Hotel kostenlos zur Verfügung, E-Bikes können gegen Gebühr ausgeliehen werden. Asphaltierte Straßen bieten ideale Bedingungen für Rennradfahrer:innen. Singletrails und Waldwege halten anspruchsvolle Herausforderungen für alle bereit, die es „knackig“ mögen. Ein E-Bike-Trainingsparcours in Oetz ermöglicht zudem einen gefahrlosen Einstieg in das Radfahren mit elektrischer Unterstützung.

Wildwasser, Action und Spaß

Zahlreiche Wassersportmöglichkeiten runden das Aktivangebot rund um den habicher hof ab. Rafting und Canyoning im Ötztal sorgen für actionreiche Erlebnisse, während der idyllische Naturbadesee Piburger See, nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt, Erholung pur verspricht. Adrenalin pur für Abenteuerlustige bietet die AREA 47, Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark.

Für das Verwöhnprogramm sorgt der habicher hof

Der habicher hof verbindet auf besondere Weise Entspannung, Aktivität und gelebte Gastlichkeit. Der 25 Meter lange, beheizte Infinity-Pool und die großzügige Gartenoase am Waldrand laden zum Verweilen und Entspannen ein. Das abwechslungsreiche Aktiv & Balance-Programm umfasst In- und Outdoor-Aktivitäten wie Yoga und bewegte Meditation. Geführte Wanderungen mit Wanderführer Otto sowie individuelle Biketouren mit professionellen Guides ermöglichen intensive Naturerlebnisse. Wanderungen und Aktivitäten mit der Familie Haslwanter schaffen eine persönliche Atmosphäre. Für stimmungsvolle Abende sorgen wöchentliche Live-Musik in der Hotelhalle oder auf der Terrasse sowie der traditionelle Hausaperitif mit der Gastgeberfamilie. Ein besonderes Highlight sind die wohltuenden Saunagänge mit Saunameister Andy, die Körper und Geist beleben.

Unvergessliche Ausflüge – Flexibilität mit dem Mini Cooper Cabrio

Der exklusive Mini Cooper Cabrio Mietwagen bietet den Gästen flexible und komfortable Mobilität. Mit 200 Kilometern inklusive werden Ausflüge in die Region zu einem unvergesslichen Erlebnis. Als besonderes Extra erhalten die Gäste eine kostenlose Mautkarte für das Timmelsjoch in Richtung Südtirol – die perfekte Möglichkeit, die Umgebung entspannt zu entdecken.

Kulinarische Genüsse dürfen im Urlaub nicht fehlen

Dass gutes Essen glücklich macht, ist kein Geheimnis. Deshalb rundet ein leidenschaftliches und professionelles Küchenteam die schönsten Tage des Jahres mit kulinarischen Gaumenfreuden auf höchstem Niveau ab: mit einem Genussfrühstück, mit Verführungen, Mehlspeisen und Kuchen aus der hauseigenen Patisserie und einem Fünf-Gang-Gourmetmenü am Abend. Die exzellent sortierte Weinwelt beherbergt erlesene Tropfen und wahre Raritäten.

Aktuelle Angebote