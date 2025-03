Hotel Gutjahr: Frühlingsfrische im Salzburger Land

Der Frühling zieht ein und das Hotel Gutjahr in Abtenau ist genau der richtige Ort, um diese lebendige Jahreszeit inmitten der Natur des Salzburger Landes zu genießen. Eingebettet in die malerische Bergwelt bietet das Hotel eine gute Mischung aus Entspannung, Aktivität und Genuss. Die ersten Wanderungen und Radtouren locken hinaus in die aufblühende Natur.

Wander:innen können sich auf zahlreiche Wanderwege freuen, die durch Almwiesen und Wälder führen, während atemberaubende Ausblicke auf die umliegenden Berge den Weg begleiten. Beliebte Ziele sind unter anderem der Karkogel und das Tennengebirge.

Für Radfahrer:innen gibt es sowohl gut ausgebaute Radwege durch das malerische Lammertal als auch anspruchsvolle Mountainbike-Strecken für Abenteuerlustige. Wer die ersten Sonnenstrahlen genießen möchte, findet auf der Sonnenterrasse des Hotels den perfekten Platz, um bei einem köstlichen Frühjahrsgericht oder einem Kaffee den Blick auf die Berge zu genießen.

Wellness darf nicht fehlen

Nach einem aktiven Tag in den Bergen ist der Wellness- und Spa-Bereich im Hotel Gutjahr ideal, um frische Energie zu tanken: Vom Hallenbad über die Sauna bis hin zu individuell abgestimmten Massagen. Hier können Gäste ihre Seele baumeln lassen und die pure Erholung in einem exklusiven, naturnahen Ambiente genießen. Das aufmerksame und geschulte Team sorgt dafür, dass sich jeder Besuch wie eine persönliche Auszeit anfühlt.

Sich von Küche und Keller verwöhnen lassen

Im Restaurant Gutjahr erleben Gäste wahre Gaumenfreuden: Exquisite, regionale und saisonale Köstlichkeiten, die mit Liebe und Hingabe zubereitet werden, verwöhnen die Sinne. Jedes Gericht spiegelt die Frische und Vielfalt der Umgebung wider. Von der traditionellen Salzburger Küche mit ihren zauberhaften Mehlspeisen bis hin zu internationalen Kulinarik-Klassikern – hier lassen es sich Feinschmecker so richtig gutgehen.