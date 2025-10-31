Hotel EDELWEISS Berchtesgaden: Wellness, Genuss und unvergessliche Wintermomente

Berchtesgaden ist mehr als ein Ort – es ist ein bayerisches Meisterwerk. Durch historische Gassen dürft Ihr flanieren, vorbei am festlich geschmückten Marktplatz und ehrwürdigen Bürgerhäusern, die Euch in familiengeführte Geschäfte locken. Bei einem wärmenden Glühwein, während Ihr den Gipfeln ins Antlitz blickt, entfaltet das Städtchen sein magisches, nahezu märchenhaftes Flair.

Mitten in dieser Postkarten-Kulisse begrüßt das Hotel EDELWEISS Berchtesgaden seine Gäste – hier verschmelzen avantgardistische Architektur und alpine Behaglichkeit. Direkt im pulsierenden Herzen der Stadt gelegen, eingebettet in die majestätische Naturkulisse des Nationalparks Berchtesgaden und des Königssees, dürft Ihr in einer exklusiven Wohlfühladresse ankommen. Seit Jahrzehnten ist das EDELWEISS eine feste Größe. Die Gastgeberfamilie Hettegger lebt eine Kultur der Achtsamkeit, die Ihr in jedem Winkel spüren dürft: persönlich, tief empfunden und unaufdringlich.

Euer Gipfel-Glück: Wellness im Angesicht des Watzmanns

Das EDELWEISS Spa im obersten Stockwerk ist Euer exklusives Portal in die Alpen. Ein Fenster zur Ewigkeit, das Ihr durchschreiten dürft. Der Blick – eine atemberaubende 360-Grad-Kulisse über Dächer, Täler und majestätische Gipfel – ist ein Versprechen, das Ihr einlösen müsst. Im Rooftop Infinity Whirlpool spiegelt sich der Bergkamm; der wohltuende Dampf tanzt mit dem Winterhimmel. Saunen, Dampfbäder und exquisite Behandlungen mit alpinen Kräuteressenzen lassen Euch Zeit und Alltag vergessen. Naturmaterialien wie Holz und Stein, durchflutet von gedämpftem Licht, schaffen einen heiligen Raum der Stille – für ein tiefes Wohlgefühl, das in Euch nachhallen wird.

Alpenkulinarik: Weil Ihr Euch das Beste verdient

Küchenchef Stefan Hettegger orchestriert einen Geschmackstempel, der geerdete Regionalität mit weltoffenem Savoir-vivre vereint. Wild aus Euren Berchtesgadener Wäldern, fangfrische Forelle vom Königssee und aromatische Kräuter aus der Region treffen auf modernste, präzise Kochkunst. Von feiner Gourmetküche über authentische alpine Spezialitäten bis hin zu lässigen Bistro-Vibes – Ihr könnt aus einer kulinarischen Vielfalt wählen. Den Abend dürft Ihr in der Bar bei einem erlesenen Glas Wein oder einem Signature-Drink stilvoll ausklingen lassen, während Ihr das Lichtermeer Berchtesgadens genießt.

Winterszenen: Abenteuer und Stille erwarten Euch

Die Berchtesgadener Alpen sind im Winter ein Wunderland voller Kontraste. Im Skigebiet am Götschen könnt Ihr Euch sportlich herausfordern. Gleichzeitig dürft Ihr als Langläufer:innen auf stillen Loipen durch tief verschneite Märchenlandschaften gleiten. Die Jenner-Bergbahn ist Euer ganzjähriges Tor zu Höhenflügen: Ihr könnt sie für anspruchsvolle Skitouren, verträumte Winterwanderungen und (schneebedingt) eine aufregende Freeride-Strecke ins Tal nutzen.

Der Geheimtipp: die Rodelstrecke von der Bergstation zur Bergwirtschaft Mitterkaser. Rodeln dürft Ihr direkt an der Bahn ausleihen, und die Rodler:innen unter Euch können sich in der Gaststätte kulinarisch verwöhnen und aufwärmen lassen.

Auch kulturell hat die Region einiges für Euch auf Lager: Ihr könnt im Nationalparkzentrum Haus der Berge tief in die Geheimnisse des Nationalparks eintauchen. Das Königliche Schloss Berchtesgaden öffnet Euch die Tore in eine andere Zeit. Und wenn Ihr nach urbanem Flair hungrig seid: Die Mozartstadt Salzburg dürft Ihr in nur rund dreißig Minuten erreichen.

Weihnachtszauber, den Ihr erleben dürft

In der Adventszeit verwandelt sich Berchtesgaden in ein funkelndes Lichtermeer. Auf dem historischen Marktplatz dürft Ihr den traditionellen Christkindlmarkt mit liebevoll dekorierten Ständen, regionalen Schätzen und unwiderstehlichen Köstlichkeiten entdecken. Zwischen würzigem Glühwein, duftenden Bratäpfeln und einzigartigen Geschenkideen spürt Ihr die Nostalgie – ein Erlebnis, das alle Gäste verzaubert.

Eure Familienzeit ist im EDELWEISS Gold wert

Das Hotel EDELWEISS Berchtesgaden legt Wert auf die Zeit mit Euren Liebsten. Der großzügige Kids Club bietet Kindern ab drei Jahren ein abwechslungsreiches Programm: Vom Indoor Funpark über Kreativ-Ecken bis hin zu Puppenküche und Tischfußball könnt Ihr Eure Kids bestens beschäftigt wissen. Während die Kleinen in bester Obhut sind, dürft Ihr Eltern entspannen oder die alpine Umgebung erkunden. Zahlreiche faszinierende Ausflugsziele wie der Märchenpark Ruhpolding oder der magische Zauberwald Hintersee sind schnell für Euch erreichbar und versprechen unvergessliche gemeinsame Abenteuer.

Eure EDELWEISS Wohlfühl-Angebote: