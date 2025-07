Hotel Berghof: Winterurlaub, wie man ihn sich wünscht – für Groß und Klein

Wenn sich das Salzburger Land in ein glitzerndes Winterkleid hüllt und der Pulverschnee die Berge rund um St. Johann verzaubert, beginnt im Hotel Berghof die vielleicht schönste Zeit des Jahres – vor allem für Familien. Eingebettet in die stille Weite des Pongaus, liegt das 4-Sterne-Superior-Hotel direkt an der Talstation der Alpendorf-Gondelbahn und damit am idealen Ausgangspunkt für einen Winterurlaub, bei dem jedes Familienmitglied auf seine Kosten kommt. Skivergnügen beginnt hier buchstäblich vor der Tür: Nur wenige Schritte trennen das Haus vom Einstieg in das Skigebiet Snow Space Salzburg – Teil der Ski amadé, mit über 210 bestens präparierten Pistenkilometern.

Skigenuss für alle Generationen

Was das Skigebiet so besonders macht, ist jedoch nicht allein seine Größe – es ist die Vielfalt, die Generationen verbindet. Während Eltern sportlich anspruchsvolle Abfahrten genießen oder auf der Weltcup-Strecke ihre Spuren ziehen, genießt der Nachwuchs das Skivergnügen ganz für sich: mit ersten Schwüngen im gegenüberliegenden Skikindergarten, Abenteuern auf der Funslope oder kleinen Erfolgsmomenten in der direkt angrenzenden Kinderskischule. Das Hotel Berghof ist während dieser spannenden Wintertage weit mehr als nur Ausgangspunkt – es ist Rückzugsort und Basislager zugleich. Die kurzen Wege zur Piste, die familiäre Atmosphäre und die spürbare Aufmerksamkeit für Details machen das Skierlebnis so entspannt wie sonst fast nirgendwo.

Winterliche Abenteuer abseits der Piste

Der Winter im Salzburger Land entfaltet seine ganze Magie jedoch nicht nur auf den Pisten. Es sind die stillen, entschleunigten Momente abseits des Skitrubels, die in Erinnerung bleiben: wenn der Atem in der klaren Bergluft sichtbar wird, während man mit Schneeschuhen lautlos durch die tief verschneiten Wälder stapft. Oder wenn Kinder jauchzend mit dem Schlitten zu Tal sausen, begleitet vom Blick auf die weiße Weite des Pongauer Tals. Pferdeschlittenfahrten durch die verschneite Landschaft machen aus einem Nachmittag ein Wintermärchen und Eislaufen unter freiem Himmel wird zum geliebten Familienritual. Auch der Naturgarten des Berghofs wird zur Bühne kindlicher Fantasie – Schneemänner entstehen, Schneeballschlachten entbrennen. Und wenn draußen die Dämmerung einsetzt, beginnt drinnen das warme Beisammensein: liebevolle Kinderbetreuung für die Kleinsten, Spielwelten und digitale Abenteuer für die Größeren – und für Eltern das beruhigende Gefühl, dass an alles gedacht ist.

Der neue Rooftop Spa: Rückzug über den Dächern

Seit der Wintersaison 2024/25 setzt der Berghof mit einem neuen Adults-Only Rooftop Spa ein architektonisches und atmosphärisches Highlight. Inmitten der alpinen Weite lädt der Infinity Pool dazu ein, sich vom warmen Wasser tragen zu lassen – mit freiem Blick auf die Bergwelt. In der Panoramasauna „HöhenLuft“ auf 90 °C entschleunigen Gäste mit täglich wechselnden Aufgüssen, während in den Ruheräumen „WolkenNest“ und „GoldStück“ große Panoramafenster und sanfte Naturtöne für Stille sorgen. Design ist hier nicht nur schön – sondern sinnstiftend. Die großzügige Terrasse „BergKulisse“ auf dem 5. Stock lädt auch an frostigen Tagen zum Innehalten ein.

Für Familien bietet das Hotel einen eigenen Wellnessbereich mit Indoor-Pool – ein warmer Rückzugsort für Nähe, Spiel und gemeinsame Erholung.

Ein Haus mit Geschichte – und Herz

Dass sich hier alle wohlfühlen – vom Kleinkind bis zu den Großeltern –, ist kein Zufall. Es ist Ausdruck einer Gastgeberkultur, die seit 1965 von der Familie Rettenwender gelebt wird. Der Berghof versteht sich nicht als Kinderhotel mit starrem Animationsprogramm, sondern als Ort für bewusste Auszeiten, echte Begegnungen und individuelle Freiräume. Familien, die Wert auf Qualität, Atmosphäre und ehrliche Herzlichkeit legen, finden im Berghof ein Winterrefugium, das genau das bietet: Winterurlaub, wie man ihn sich wünscht – mit Seele, Stil und Schnee bis vor die Haustür.