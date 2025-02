Hotel Appelhof Reisebericht: Traumhafter Semesterferien-Urlaub als Familie

Wir haben uns schon lange auf unseren ersten Familienurlaub in diesem Jahr gefreut und das Hotel Appelhof in Mürzsteg, an der Grenze zwischen der Steiermark und Niederösterreich (ca. 1,5 Stunden mit dem Auto von Wien entfernt), war dafür die perfekte Wahl. Als Eltern eines dreijährigen Mädchens war es für uns wichtig, dass es sowohl für uns als auch für unsere Tochter viele Möglichkeiten zum Entspannen und gleichzeitig abwechslungsreiche Aktivitäten gibt. Das Hotel Appelhof hat uns in jeder Hinsicht überzeugt und sämtliche Erwartungen übertroffen. Hier geht’s zur offiziellen Webseite des Hotel. Ankunft und erster Eindruck Die Ankunft im Hotel war von Anfang an entspannt und angenehm. Das Hotel liegt in einer ruhigen, naturnahen Umgebung und versprüht sofort eine gemütliche, einladende Atmosphäre. Der Empfang war herzlich, und die Mitarbeiter:innen nahmen sich Zeit, uns alles zu erklären. Das ist auch nötig, denn das Areal umfasst 14 Hektar (inkl. Turnhalle, einer Burg, Spielplätzen, einem Abenteuerland einem Streichelzoo und vielem mehr) und es gibt jeden Tag immer noch was neues zu entdecken. An der Rezeption entdeckte unsere Tochter eine Schüssel mit Steinen, die sie irgendwie faszinierten. Zum Check-out durfte sich sogar einen dieser Steine als Erinnerung mitnehmen. Sie lies ihn die ganze Fahrt nach Hause im Auto nicht eine Sekunde los. Zimmerkategorien und Komfort Das Hotel Appelhof bietet eine breite Auswahl an Zimmern, die perfekt auf die Bedürfnisse von Familien abgestimmt sind. Wir hatten ein Märchenzimmer im Nebenhaus, das sich als ideal für uns herausstellte. Es war geräumig, gezielt modernisiert und mit einem märchenhaften Baron -von-Münchhausen-Zimmer für unsere Kleine. Es wäre sogar noch ein Zimmer für weitere Kinder oder z.b. Großeltern vorhanden gewesen, sodass wirklich alle ein eigenes Plätzen haben. Das Zimmer war mit allem ausgestattet, was wir für unseren Aufenthalt brauchten: Ein bequemes Doppelbett, ein kleines Kinderbett für unsere Tochter, ein eigenes Badezimmer mit ausreichend Platz und eine kleine Sitzecke, die wir zum Spielen mit unserer Tochter nutzten. Der Komfort des Zimmers und die ruhige Lage halfen uns, nach einem aufregenden Tag schnell zur Ruhe zu finden.

Ein Hotel, unzählige Möglichkeiten Direkt nach der Ankunft begannen wir, das Areal zu erkunden, und stellten fest, dass es zahlreiche Angebote gibt, die speziell für Kinder entwickelt wurden – und zwar für alle Altersgruppen. Das absolute Highlight unserer Tochter war der großzügige Indoor-Spielbereich in der Burg. Hier gab es alles, was das Kinderherz begehrt: ein dreistöckiges Klettergerüst samt Spiralrutsche, ein Bällebad, einen Raum für die ganz Kleinen und vieles mehr. Unsere Tochter hatte riesigen Spaß, sich dort auszutoben, während wir uns in der gemütlichen Sitzecke entspannen konnten. Abseits des Indoor-Spielplatzes gibt es in der Burg noch vieles mehr zu entdecken: die Kreativwerkstatt, wo gemeinsam gebastelt werden kann, den Kidsclub, wo die Kinder professionell betreut werden, ein Becken mit Koi-Karpfen, eine Tanzfläche für eine ausgelassene Kinder-Disco, Billardtische, eine Kletterecke mit Bouldergriffen und vieles mehr. Doch das war noch nicht alles: im Außenbereich gibt es einen gigantischen Spielplatz mit allem was das Herz begeehrt, einen Hochseilklettergarten, eine Trampolin-Area und einen Streichelzoo, in dem man Ziegen, Schafe, Kaninchen und andere Tiere füttern und streicheln konnte – unsere Tochter war völlig begeistert und verbrachte viel Zeit damit, die Tiere zu beobachten und zu füttern – ein perfektes Erlebnis für kleine Tierfreunde. Im Winter und normalerweise auch in den Semesterferien gibt es zusätzlich eine kleine Rodelbahn am Hang hinter dem Hotel. Doch aufgrund der warmen Temperaturen mussten wir dafür auf das nahe gelegene Skigebiet Niederalpl zum Rodeln ausweichen. Dort standen für die Hotelgäste Rodeln bereit, die man sich, ohne Eintritt zahlen zu müssen, nehmen konnte. Der Weg vom Hotel zum Skigebiet kann mit dem Auto (ca. 10 Minuten Fahrzeit) oder mit einem kostenlosen Shuttlebus in Angriff genommen werden.

Animationsprogramm für Jung und Alt Täglich gibt es einen Tagespost-Folder beim Restaurant zu finden, in dem das Aktivtätsprogramm des Tages aufgeführt wird. So gibt es für die größeren zum Beispiel Kletter-Action im Hochseilgarten, ferngesteuerte Autos oder ein Kinoprogamm, während für die Kleineren beispielsweise Mal-/Bastelsessions, Pony-Striegeln oder der Streichelzoo angeboten wird. Aber auch die ganz Großen kommen bei Aktivitäten wie Eisstockschießen, einer Fackelwanderung oder Lama-Trekking auf ihre Kosten. An jedem der vier Tage war das Programm abwechslungsreich und es wiederholte sich keine Aktivtät. Es wird wirklich niemals langweilige.

Großes Kompliment auch an das Personal, das sich hier um alle kümmert. Selbst bei großen Gruppen, etwas Chaos durch den Trouble oder Missgeschicken der Teilnehmer:innen bleiben alle immer hochprofessionell und super freundlich. Aktivitäten und Ausflüge in der Umgebung Die Region rund um Mürzsteg hat eine Menge zu bieten, auch für Familien mit kleinen Kindern. Wir nutzten die Gelegenheit und machten einen gemütlichen Spaziergang zu einer nahegelegenen Natureisfläche, um erstmals mit unserer Tochter auf dem Eis zu stehen. Es war ihr nicht ganz geheuer, aber zumindest Stehen klappte am Ende mit Schlittschuhen ganz gut. Einen weiteren Tag fuhren wir zum Skigebiet Niederalpl und einen Nachmittag verbrachten wir in Mariazell. Generell kommen in der Gegend Naturliebhaber:innen vollends auf ihre Kosten. Wandern, Spaziergänge oder einfach nur am rauschenden Bach sitzen, sind nur ein paar wenige Beispiele, wie man hier eins mit der Natur werden kann. Meine Top 5 Ausflugtipps: Skigebiet Niederalpl

Mariazell

Naturpark Mürzer Oberland

Wald der Sinne

Kletterakademie (falls mal das Wetter nicht mitspielt) Kulinarisches Angebot Essen spielt für uns im Urlaub immer eine wichtige Rolle, und auch hier wurde das Hotel Appelhof unseren Erwartungen mehr als nur gerecht. Es gibt täglich Frühstück, Mittagessen, eine Nachmittagsjause und Abendessen. Bei jedem Essen gibt es eine breite Auswahl an Speisen im Restaurant, bei dem wirklich alle etwas finden. Angefangen von den ganze Kleinen, für die verschiene Breie oder Anfangsmilch bereitstehen, über Veggie- und Fleischgerichte bin hin zu verschiedenen Getränken wie Kaffee/Tee, Säfte, Limo, Wasser aber auch Bier und Wein. Abgerundet wird das ganze mit Kuchen, Joghurt, Obst, Salalten und Suppen. Solltet ihr für den Nachwuchs noch spezielles Besteck, Lätzchen oder Schüsseln brauchen, so gibt es das alles auch im Restaurant zu jeder Mahlzeit. Mein persönliches Highlight war neben dem umfangreichen Angebot der Schokobrunnen, der einmal aufgestellt war. Hier konnte man vorgeschnittenes Obst mit Vollmilchschokolade betreufeln und genießen. Das Getränkeangebot steht fast rund um die Uhr zur Verfügung – und das auch ohne weite Wege gehen zu müssen. Sogar in der Burg (dem Indoor-Spieleparadies) gibt es einen Getränkespender, während man in der Milanstube von 7 bis 24 Uhr auch Kaffee, Bier und Wein bekommt.

Sauna und Massagen Im Appelhof dreht sich alles um Kinder, aber auch Erwachsene kommen in der Wohlfühloase voll auf ihre Kosten. Hier können sie bei Massagen, Kosmetikbehandlungen oder Friseurterminen entspannen. Die Bade- und Wellnesslandschaft bietet ein Hallenbad mit verschiedenen Attraktionen, ein Freibad (saisonabhängig) und verschiedene Saunen, darunter eine römische und finnische Sauna sowie eine Infrarotkabine. Für die Kleinsten gibt es sogar Baby- und Kinderschwimmkurse.