Hotel Alpina: Echte Erholungskompetenz im Tiroler Kaiserwinkl

Der Frühsommer lockt ins Freie: Die Wiesen blühen, die Wanderwege sind wieder schneefrei und Sonnenterrassen laden zum Verweilen ein. Frisches Grün belebt die Natur, Bewegung kommt zurück in den Alltag. Im Kaiserwinkl beginnt die Freiluft-Saison. Das Hotel Alpina****s Wellness & Spa Resort verbindet Aktivität mit Erholung und Genuss. Nach Outdoor-Erlebnissen warten wohltuende Wellness und herzliche alpine Gastfreundschaft.

Ankommen in Licht, Bergluft und Grün

Die Zimmer sind großzügig geschnitten, hell und zur Natur hin orientiert. Große Fenster lassen viel Tageslicht herein und öffnen den Blick ins Grüne. Draußen erweitert eine weitläufige Liegewiese den persönlichen Freiraum. Sie wird schnell zum vertrauten Platz – für eine Pause nach einer Wanderung oder der ersten Bike-Tour der Saison. Für einen Kaffee in der Sonne oder ein paar ruhige Seiten in einem Buch. Die Wohnvielfalt reicht von eleganten Zirbensuiten mit Whirlpool und Infrarotsauna bis zu großzügigen Familiensuiten mit separatem Kinderzimmer – hochwertig ausgestattet, funktional durchdacht und klar auf Erholung ausgerichtet.

Raum für neue Energie

Nach der Bewegung draußen übernimmt drinnen die Regeneration. Wärme, Wasser und Ruhe bestimmen den Wellnessbereich. Die großzügige Saunalandschaft bietet Vielfalt und klare Rückzugszonen – mit separaten Bereichen für Damen und Familien. Ein stilvoll gestaltetes Hallenbad und der beheizte Außenpool verbinden sanfte Bewegung mit spürbarer Entspannung. Gezielte Anwendungen vertiefen die Erholung: ein Meersalz-Orangenblütenbad, das belebt und entspannt zugleich, eine Aromaölmassage, die Spannungen löst, oder private Zeit in der Zirben-Spa-Suite mit Peeling, Honigbad und wohltuender Rückenmassage. Der Fokus liegt auf nachhaltiger Wirkung.

Alle gemeinsam in der warmen Jahreszeit

Auch Familien finden hier ihren Rhythmus. Kinder nutzen den eigenen Wasserbereich im Familien Spa, Erwachsene die Ruhe- und Rückzugszonen. So entsteht ein Miteinander ohne Kompromisse und jeder erholt sich auf seine Weise.

Genuss im Tiroler Dorf

Kulinarisch setzt das Haus auf Qualität und Herkunft. Der Tag beginnt mit über 140 regionalen und biologischen Produkten von heimischen Bauern. Abends serviert die Küche Spezialitäten in der Atmosphäre eines Tiroler Dorfensembles. Sobald die Temperaturen es erlauben, wird die Terrasse zum Treffpunkt: BBQ unter freiem Himmel, entspannt und gesellig.

Draußen unterwegs, ganz nah

Der Kaiserwinkl selbst bietet Raum für Bewegung in viele Richtungen. Rund 200 Kilometer markierte Wanderwege, abwechslungsreiche Radrouten und das Fluggebiet am Unterberg schaffen Vielfalt für aktive Tage. Für Ausflüge liegen der Chiemsee, München oder Salzburg in kurzer Distanz.

Das Alpina ist ein Ort mit echter Erholungskompetenz – für Menschen, die Bewegung lieben und Erholung bewusst genießen.

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