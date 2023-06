Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (PC, PS, Xbox, Switch) wurde angekündigt

Nachdem sie schon vorab bekannt wurde, enthüllte Milestone nun offiziell die Fortsetzung namens Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged.

Mehr über Unleashed 2

Das Spiel wird am 19. Oktober 2023 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch veröffentlicht. Der Titel wird mit über 130 Fahrzeugen starten, darunter neu eingeführte Motorräder und ATVs, die in der Lage sein werden, in “fünf verschiedenen Umgebungen … jeweils mit einzigartigen Rennoberflächen, die die Fahrzeugleistung für ein dynamischeres Match-Erlebnis beeinflussen” zu fahren. Es wird auch neue Dash- und Jump-Fähigkeiten geben. „Das ermöglicht taktische Auswirkungen auf Gegner, Hindernissen auszuweichen und gewagte Überschläge bis zur Ziellinie, während die Spieler auch jederzeit und überall dramatische Sprünge durchführen können”, sagte Milestone.