Horrorstreifen One Last Call ab 17.6.2021 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Horrofans aufgepasst- mit Lin Shaye (Insidious) und Tobin “Jigsaw” Bell (Saw) stehen zwei Horror-Ikonen erstmals gemeinsam vor der Kamera – das Ergebnis aus dieser Kooperation könnt ihr mit dem One Last Call DVD-/Blu-ray-Start am 17.6.2021 zu euch nach Hause holen.

Worum geht’s?

Vier Freunde – ein Telefonanruf – und 60 Sekunden Zeit, um der ewigen Hölle zu entkommen.

Jahrelang werden die Cranstons von einer Gruppe Kleinstadtfreunde drangsaliert, bis sich Edith (Lin Shaye) auf tragische Weise das Leben nimmt. Nach dem Tod seiner Frau, zitiert Edward (Tobin Bell) die Jugendlichen zu sich nach Hause, denn ihnen winkt eine große Summe Geld. Sie wurden im Testament der Verstorbenen vermerkt und die damit verbundene Aufgabe klingt denkbar einfach. Im Arbeitszimmer sollen sie einen Anruf entgegennehmen und eine Minute in der Leitung bleiben. Doch schon bald sollen die schlimmsten Albträume der vier Freunde Realität werden, denn die Cranstons wollen nur eins: Rache!