Horrorkomödie Sissy erscheint am 23.2.2023 auf DVD und Blu-ray

Plaion Pictures bringt die wahnwitzige Horrorkomödie Sissy am 23.2.2023 auf DVD und Blu-ray in den Handel. Zudem wird der Film auch als Video on Demand verfügbar sein.

Worum geht’s?

Als Teenager noch als “Sissy” verspottet, zwölf Jahre später erfolgreiche Influencerin: Eben hat Cecilia es auf 200.000 Follower geschafft, da wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Die hört auf den Namen Emma und lädt die ehemalige Schulfreundin zur Junggesellinnenparty ins australische Outback ein. Dort kommt es auch zu einem Wiedersehen mit Cecilias früherer Erzfeindin Alex. Aus alter Rivalität wird schnell ein aus dem Ruder laufender blutiger Kampf … und die Party hat gerade erst begonnen!

Die vermeintlich heile Instagram-Welt ist nichts als schillernde Fassade in diesem schwarzhumorigen Social-Media-Slasher, in dem eine Influencerin auf dem Junggesellinnenabschied mit ihrer einstigen Erzrivalin aneinandergerät. Einer der ganz großen Hits auf den Genre-Festivals – mit THE BOLD TYPE-Star Aisha Dee auf mordsguten Abwegen bei der Jagd von Like zu Like.