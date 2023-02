Horror-Genremix Suffer The Night angekündigt

Publisher Assemble Entertainment und Solo-Entwickler Tainted Pack kündigen gemeinsam Suffer The Night an, ein Genre-Mix zwischen First-Person-Survival- und textbasiertem Horror.

Worum geht’s?

Es ist 1989 in Sleepy Woods und Protagonistin Stacey findet einen Umschlag, darin: eine Floppy-Disk mit einem Text-Adventure namens Suffer The Night. Doch was harmlos beginnt, entpuppt sich schnell als tödliches Spiel gegen einen geheimnisvollen Killer. Stacey muss während des Spielens auf ihre Umgebung achten, um zu überleben – und falls sie den fahlen Mann erblickt … ist es bereits zu spät.

Das Spiel serviert euch alptraumhafte Kreaturen, einen aufregenden Horror-Mix und eine spannende “Spiel im Spiel” Mechanik.