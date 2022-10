Horror gefällig? Do Not Open kommt am 15. November 2022

Das Survival-Horror-Spiel Do Not Open wird am 15. November für PlayStation 5 und PC über Steam veröffentlicht.

Mehr über Do Not Open

Dies kündigten der Herausgeber Perp Games und der Entwickler Nox Noctis an. Laut der offiziellen Website wird die PlayStation 4-Version Anfang 2023 folgen. Um “das bestmögliche VR-Erlebnis zu entwickeln”, wurde die PlayStation VR-Unterstützung aus der PlayStation 4-Version entfernt, um eine “definitive VR-Version” für PlayStation VR2 zu entwickeln, die irgendwann im Frühjahr 2023 erhältlich sein wird. Worum geht’s? Im Oktober 1994 verschwanden drei Filmstudenten im Wald in der Nähe von Burkittsville, Maryland, während sie einen Dokumentarfilm drehten. Ein Jahr später wurde ihr Film gefunden. Was ein wenig nach Blair Witch Project und Konsorten klingt, führt euch inmitten einer tragischen Geschichte.

Wagt euch in ein Land, das von den Seelen der Toten aus der heftigen und tödlichen Schlacht von South Mountain während des Bürgerkriegs und einer berüchtigten Hexenjagd heimgesucht wird. Während ihr versucht zu entkommen, deckt ihr das Geheimnis rund um Do Not Open Stück für Stück auf. Besonders interessant: In diesem Spiel gibt es keine zweite Chance, euer Charakter hat nur ein Leben. Das Game ist von Escape Rooms inspiriert und wird auch bei jedem neuen Durchlauf anders aussehen. Über zwei Millionen Rätselkombinationen sollen euch erwarten, das wird auch genaue Walkthroughs so gut wie unmöglich machen. Ob ihr euch versteckt oder kämpft, ist euch überlassen – und das Game wird aller Voraussicht nach auch auf Sonys PS VR2 erhältlich sein. Trailer gefällig?