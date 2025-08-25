HONOR präsentiert das neue Magic V5 – faltbare Power mit KI für euren Alltag

HONOR bringt mit dem Magic V5 ein neues Premium-Foldable an den Start, das nicht nur durch ein schlankes Design überzeugt, sondern auch mit starker Leistung und cleverer KI punktet. Angetrieben vom leistungsstarken Snapdragon 8 Elite bringt das Gerät modernste Technologie direkt in eure Hände. Gemeinsam mit Qualcomm Technologies und Partnern wie Google wurde ein Smartphone entwickelt, das Innovation neu definiert.

Ein Foldable, das mehr kann

Mit dem Magic V5 geht HONOR den nächsten Schritt in der mobilen Entwicklung – ihr könnt euch auf exklusive HONOR-Features, smarte KI-Funktionen und eine starke Zusammenarbeit mit dem Google-Ökosystem freuen. Dieses Foldable steht nicht nur für Design und Power, sondern auch für ein echtes Zukunftsversprechen im Alltagseinsatz.

Neue Maßstäbe in mobiler Fotografie

Wenn ihr gerne fotografiert, könnt ihr euch beim Magic V5 auf ein Kamerasystem freuen, das von Grund auf mit KI neu gedacht wurde. Die gemeinsam mit Qualcomm entwickelte Falcon-Kamera nutzt eine flexible Bildverarbeitung und leistungsstarke Hardware, um Szenen in Echtzeit zu analysieren.

Hier ein paar Highlights, auf die ihr euch freuen könnt:

64-MP-Ultra-Sensing-Telekamera mit Periskop-Zoom: Ihr könnt bis zu 3-fach optisch und 100-fach digital zoomen – perfekt für Aufnahmen aus großer Entfernung mit überraschender Klarheit.

50-MP-Falcon-Hauptkamera mit Lichtempfindlichkeit: Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen entstehen klare, detailreiche Fotos.

Starke KI-Unterstützung durch Hexagon NPU: Die integrierten KI-Prozesse laufen direkt auf dem Gerät, wodurch Tele-, Nacht- und Porträtfotos deutlich aufgewertet werden.

Produktiver unterwegs mit smarter KI

Mit dem HONOR Magic V5 wird Multitasking neu gedacht. Dank leistungsstarker KI-Algorithmen und On-Device-Verarbeitung könnt ihr in Echtzeit Anrufe übersetzen lassen oder Nachrichten mit einem Fingertipp zusammenfassen. Dabei schützt das Gerät eure Daten, da alles lokal verarbeitet wird – ihr spart sogar bis zu 75 % Speicherplatz. Gleichzeitig läuft alles schneller und präziser.

Mit an Bord: Google Gemini, euer persönlicher KI-Assistent. Der ist direkt vorinstalliert und hilft euch bei der Organisation eures Alltags – ob bei der Planung von Reisen, dem Zusammenfassen von Meetings oder bei Videoanrufen mit Live-Zusammenarbeit. Und dank dem großzügigen 7,95-Zoll-Innendisplay könnt ihr bis zu drei Apps gleichzeitig nutzen – perfekt für alle, die viel gleichzeitig erledigen wollen.

Leistung, die euch nicht bremst

Im Inneren steckt der Snapdragon 8 Elite, der für flüssige Abläufe sorgt – egal, ob ihr spielt, streamt oder mehrere Dinge auf einmal macht. Mit einer Taktfrequenz von bis zu 4,32 GHz und einer GPU, die 40 % mehr Leistung bringt, könnt ihr euch auf Top-Performance verlassen. Alles läuft schnell, responsiv und zuverlässig.

Verfügbarkeit und Ausblick

Ab dem 28. August 2025 könnt ihr das HONOR Magic V5 in weiteren europäischen Ländern entdecken. Damit beginnt ein neues Kapitel in der Welt der Foldables – und ihr könnt ganz vorne mit dabei sein. Gemeinsam mit Qualcomm will HONOR mobile Technologie neu denken und euch dabei helfen, im Alltag noch mehr zu erreichen.

Mehr Infos findet ihr direkt unter www.honor.com.