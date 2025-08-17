HONOR E-Commerce-Shop ab sofort in Österreich verfügbar

Kurz vor dem Start seines großen Launch-Events für das neue Flaggschiff-Smartphone HONOR Magic V5 feiert HONOR bereits eine Premiere in Österreich: Ab sofort ist der neue österreichische HONOR E-Commerce-Shop online. Nachdem HONOR dank starker Partnerschaften mit seinen smarten Produkten auch hierzulande erfolgreich Fuß gefasst hat, geht das Technologieunternehmen mit der nationalen Online-Plattform nun den nächsten logischen Schritt – ein weiterer Meilenstein auf dem globalen Expansionskurs von HONOR.

Volles Produktportfolio erstmals online verfügbar

Mit dem neuen digitalen Shop erhalten österreichische Nutzer:innen erstmals Zugang zum gesamten, breit gefächerten HONOR-Produktportfolio – darunter Smartphones, Tablets, Laptops, Wearables, Kopfhörer und Zubehör. Über die Menüleiste oben rechts auf der Startseite kann das Land direkt ausgewählt werden.

Rundum betreutes Einkaufserlebnis

Komfortabel, flexibel, jederzeit erreichbar: Der neue HONOR Online-Shop in Österreich stellt die Nutzer:innen in den Mittelpunkt. Im Fokus steht dabei die nahtlose Unterstützung und persönliche Beratung von Privatkund:innen und Geschäftskund:innen. Neben Hotline, E-Mail- und Live-Chat-Funktionen sorgt ein KI-gestützter Chatbot dafür, dass keine Fragen offenbleiben. Weitere Services runden das Einkaufserlebnis ab:

HONOR-Produktratgeber: Für noch unentschlossene Technik-Fans bietet der Ratgeber individuelle Unterstützung bei der Produktauswahl.

Lieferung und Finanzierung: Ab einem Bestellwert von 49,90 Euro erfolgt der Versand kostenlos – ebenso wie Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen. Zudem profitieren Kund:innen von einer 0 %-Finanzierung ab einem Einkaufswert von 200 Euro.

Reparaturservice: Bei Geräteschäden stehen mehrere Optionen bereit: Nutzer:innen können das Gerät entweder über die Self-Repair-Plattform eigenständig reparieren oder es unkompliziert zur Express-Reparatur an HONOR einsenden.

Attraktive Angebote zum Shop-Start

Zum Start des neuen Online-Shops erhalten registrierte Nutzer:innen als Willkommensgeschenk 2.000 Treuepunkte – das entspricht einem Bonus von 20 Euro. Zusätzlich warten exklusive Bundle-Angebote auf Technikbegeisterte, wie etwa das Flagship-Smartphone HONOR Magic7 Pro für 899,90 Euro sowie Zubehör wie die HONOR Earbuds Open Polar Gold zum Aktionspreis von 79,90 statt 149,90 Euro.