Honda bringt mit The Pokémon Company ein Koraidon-Motorrad

Erinnert ihr euch, als The Pokémon Company sich für ein echtes Miraidon-Motorrad mit dem japanischen Fahrzeughersteller Toyota zusammengetan hat?

Über Honda x Pokémon

Nun, Pokémon macht es jetzt wieder, aber dieses Mal arbeitet es mit den Leuten von Honda zusammen und diese „fast lebensgroße Reproduktion“ basiert auf dem anderen legendären Monster Koraidon (auch bekannt als der rote). Wir können den ersten Blick-Teaser in all seiner atemberaubenden Pracht im weiter unten folgenden Video sehen! Honda erwähnt, dass dieses Projekt zwischen dem 7. März und dem 9. März 2025 auf dem Honda Welcome Plaza in Japan ausgestellt wird. Hier sind ein bisschen mehr Informationen von Hondas Website…

„Honda Koraidon ist eine zukünftige Mobilität, die mit Hondas Erfahrungen und einzigartigen Technologien in Form von Koraidon geschaffen wurde, einem legendären Pokémon, das im Spiel „Pokémon Scarlet“ in Zusammenarbeit mit The Pokémon Company auftaucht. Honda hat eine fast lebensgroße Reproduktion der Form von Koraidon sowohl in Gewicht als auch in Größe realisiert, bis ins kleinste Detail. „Honda wird seine proprietäre selbstbalancierende Technologie verwenden, um Honda Koraidon zu ermöglichen, auf allen vier Beinen zu laufen und auf zwei Rädern zu stehen, was im Spiel nicht zu sehen ist. Diese Welt der Balance-Technologie wurde als Honda Riding Assist auf der CES 2017, der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik, uraufgeführt, die durch die Anwendung der selbstausgleichenden Technologie entwickelt wurde, die in der ASIMO-Forschung für humanoide Roboter entwickelt wurde. Honda wird diese Technologie anwenden, um Koraidons „Sprinting Build“ zu realisieren.